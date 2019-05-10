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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
10.05.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

ABD, Kuzey Kore bandıralı yük gemisine el koydu

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ABD, Kuzey Kore bandıralı yük gemisine el koydu

ABD Adalet Bakanlığı, uluslararası yaptırımları deldiği gerekçesiyle Kuzey Kore bandıralı kömür yüklü bir gemiye el konduğunu açıkladı. Gemi ABD'nin denetimi altında tutuluyordu.

Kömür ihracatının Kuzey Kore ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu ve ABD ve Birleşmiş Milletler'in, nükleer silah programına son vermesi amacıyla Pyongyang'a uyguladığı ekonomik ambargoları delmekte kullanıldığı ifade ediliyor.

Bu adımın, Kuzey Kore'nin füze demelerine devam etmesi nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerginliğin tırmanmasına neden olabileceği belirtiliyor.

Bakanlık, yaptırımların ihlali gerekçesiyle ilk kez bu ülkenin yük gemisine el konduğunu açıkladı.

Bakanlığa bağlı ulusal güvenlik birimi başkanı John C. Demers, "Ambargoları delen bu gemi artık hizmet dışıdır" dedi.

Wise Honest adlı gemiye Amerikan bankalarının da farkında olmadan bakım ve ekipman için ödeme yaptığı ifade edildi.

New York savcılığı bugün, gemiye el konması talebiyle Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.

17 bin ton kapasiteli geminin Kuzey Kore'ye ağır makine girişi amacıyla da kullanıldığı iddia ediliyor.

Gemi, Nisan 2018'de Endonezya'da gözetim altına alınmış, kaptanı tutuklanmıştı.

Kuzey Kore'nin son beş gün içinde iki kısa menzilli füze atışı denemesi yapması ABD ve Güney Kore tarafından tepkiyle karşılandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen sene nükleer silah denemelerine son verileceği ve kıtalararası balistik füze denemeleri yapılmayacağı sözü vermişti.

Kuzey Kore lideri Kim ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Şubat ayında Vietnam'da yapılan görüşme, ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer programını sona erdirmesi ısrarı üzerine sonuçsuz kaldı. Pyongyang yaptırımların hafifletilmesini talep etmişti.

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