ABD, Kudüs için tarih verdi

Büyükelçiliğin açılışı, İsrail’in kuruluşunun 70’inci yıl dönümüne denk geliyor. Aynı açıklamada yeni büyükelçilik binasının ilk bölümünün, ABD’nin Kudüs Başkonsolosluğunun de bulunduğu Kudüs’ün Arnona bölgesindeki bir yerleşkede açılacağı bildirildi.

TANIYAN İLK ÜLKE

Doğu Kudüs’ü 5 Haziran 1967’de işgal eden İsrail, 1980’de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını “birleşik başkenti” ilan etti. BGMK, 1980’de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail’in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı. ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs’ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv’de bulunuyor. ABD, 6 Aralık 2017’deki Trump’ın hamlesiyle Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıyan ilk ülke oldu.