ABD 'Kremlin listesini' açıkladı

Sputnik'in aktardığına göre, ABD Hazine Bakanlığı gelecekte yaptırım uygulanabilecek 114 Rus politikacı ve 96 etkili iş adamının bulunduğu 'Kremlin raporu' listesini yayınladı.

Listede Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Başbakan Yardımcıları İgor Şuvalov, Vitaliy Mutko, Dmitriy Rogozin, Arkadiy Dvorkoviç, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Enerji Bakanı Aleksandr Novak gibi üst düzey kabine üyelerine yer verildi.

Listeye Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkan Yardımcıları Vladimir Surkov, Yuriy Uşakov, Vladimir Kojin, Andrey Fursenko gibi Rusya devlet başkanlığının üst düzey yetkilileri de dahil edildi. Bu isimler dışında listede 35 Kremlin yetkilisi daha gösterildi.