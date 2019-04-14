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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
14.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ABD Kongresi’nin ilk başörtülü vekili Trump’ın hedefinde

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ABD Kongresi’nin ilk başörtülü vekili Trump’ın hedefinde

ABD Kongresi’nin ilk başörtülü vekili olan Somali asıllı Ilhan Omar, 11 Eylül saldırıları konusundaki açıklamalarıyla yine hedef oldu. Aşırı sağcı ve muhafazakârlardan sonra Başkan Trump da Omar’ı hedef alan tweet paylaştı. Demokrat Partili bazı isimler Omar’a destek verirken Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ise Trump’ı eleştirdi.

GEÇEN kasım ayında yapılan seçimlerden sonra ABD Kongresi’ne giren ilk başörtülü vekil olan Somali asıllı Ilhan Omar (37), yine tartışmaların hedefinde. 11 Eylül saldırılarını hafife aldığı gerekçesiyle eleştirilen Omar’ı son olarak ABD Başkanı Donald Trump da attığı bir tweetle hedef aldı. Son tartışma Ilhan Omar’ın, Amerika İslam İlişkileri Konseyi’nin (CAIR) kuruluşu münasebetiyle 23 Mart’ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmayla tırmandı. Omar, CAIR’deki toplantıda “CAIR, 11 Eylül sonrasında kuruldu. Çünkü onlar birileri bir şeyler yaptığı için bizim de sivil özgürlüklere erişimimizin engelleneceğini fark ettiler” dedi. Omar’ın “birileri bir şeyler yaptı” ifadesi ile 11 Eylül saldırılarını kastettiğini iddia eden New York Post gazetesi, ikiz kulelerin vurulma anının fotoğrafını “alın size birilerinin yaptığı bir şeyler” manşetiyle paylaştı.

TRUMP TWEET ATTI

Omar yine hem medya, hem sosyal medyada hedef olurken, Trump Twitter hesabından, Omar’ın konuşmasındaki o ifadesinin ilgili video kesiti ile ikiz kulelerin vurulma anının video kesitlerinin montajlandığı bir görüntüyü, “Asla unutmayacağız” ifadesi ile paylaştı.

Trump’ın bu paylaşımına birçok önemli isimden tepki geldi. Demokrat Partiden 2020 başkanlık yarışına aday adaylığını açıklayan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren Twitter hesabından, “Başkan görevdeki bir kongre üyesine ve dinlerinden dolayı tüm Amerikalı gruba karşı şiddeti kışkırtıyor. Mide bulandırıcı, utanç verici” paylaşımında bulundu.

SALDIRILAR SON BULMALI

Trump’a yine Demokrat Parti’den 2020 seçimlerinde aday adaylığını açıklayan Vermont Senatörü Bernie Sanders da tepki gösterdi. Bernie Sanders, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Ilhan Omar, cesur ve güçlü bir lider. Trump’ın ırkçılığını ve nefretini kabullenmeyecek, biz de öyle. Ona karşı mide bulandırıcı ve tehlikeli saldırılar son bulmalı” ifadelerini kullandı.

New York vekili Demokrat Alexandra Ocasio-Cortez ise “Başkan’ın bugünkü açık saldırısına tepki göstermesi kongre üyelerinin görevidir. Ilhan Omar’ın hayatı tehlikede. Sessiz kalan meslektaşlarımız bir kongre üyesine yönelik açık tehlikeli saldırının suç ortağıdır. Sesimizi yükseltmeliyiz” dedi. Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Trump’a tepki göstererek “acı verici 11 Eylül fotoğrafları siyasi saldırı için kullanılmamalı” dedi. Twitter’dan çok sayıda kullanıcı da Trump’ın Omar’ı hedef göstermesine tepki gösterdi.

BUSH’UN SÖZLERİYLE YANIT VERDİ

Ilhan Omar, tepkiler üzerine 11 Eylül saldırıları sonrasında dönemin ABD Başkanı olan George W.Bush’un yaptığı açıklamayı tweet attı. Bush saldırılar sonrasında “O kişiler, binaları yerle bir eden o kişiler, yakında bizim kim olduğumuzu duyacak” demişti. Ilhan Omar, “Bush da mı terör eylemlerini küçümsemişti. Ya Müslüman olsaydı” diye yazdı. Müslüman Kardeşler hareketine yakın olmakla itham edilen Ilhan Omar, ABD’li vekillerin para için İsrail’i desteklediğini öne sürdüğü açıklamalarıyla yine tartışmaların ortasında kalmıştı, anti semitik olmakla suçlanmış, bunun üzerine özür dilemişti.

ABD BAŞKANI: KAÇAK GÖÇMENLERİ DEMOKRAT KENTLERE YOLLAYALIM

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşa ettirmek istediği duvar için ödenek vermeyen Demokratları, ülkeye yasadışı giren sığınmacıları yollamakla tehdit etti. Güney sınırına gelen düzensiz göçmenlerin sayısının artması ve ABD’nin Meksika sınır duvarını tam olarak finanse etmeme konusundaki başarısızlığı nedeniyle kızgın olan Trump, yasadışı göçmenleri Demokratların yönettikleri kentlere göndermeyi değerlendirdiğini söyledi. Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, mültecilere barınak sağlayan Demokrat kentlere işaret ederek “Onlara sınırsız miktarda göçmen tedarik edebiliriz. Demokratların çok tehlikeli göç yasalarımızı değiştirmek istememeleri nedeniyle, yasadışı göçmenleri yalnızca Dmokratların kalelerine yerleştirmek için çalışmalar yapıyoruz” dedi. Kaçak göçmenlerin yaşamasına izin veren kentlerden biri olan San Franciscolu ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump’ın açıklamalarını ülkenin yüz yüze olduğu zorluklara karşı ‘saygısızca’ bir açıklama olarak niteledi.

‘SINIRI KAPAT SENİ AFFEDERİM’

ABD’nin güney sınırının kapatılmasını isteyen Başkan Donald Trump’ın yakında İç Güvenlik Bakanı olması beklenen Kevin McAleenan’a geçen hafta sınırı kapatmasını istediği, hukuki bir durumla karşı karşıya kalması halinde başkanlık yetkisi çerçevesinde onu affedeceğini söylediği iddia ediliyor. Trump’ın bunları şaka yollu mu, yoksa gerçek manada mı söylediği bilinmiyor. Ancak Kevin McAleenan bir anda kendini tartışmaların içinde buldu. İç Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Hiçbir zaman başkan, vekil bakana, yasadışı bir şey ima etmedi, yasadışı bir şeye yönlendirmedi ya da baskı yapmadı” dedi. Trump, Kongre’nin istediği ödeneği sağlamaması üzerine Meksika sınırına duvar inşa edebilmek için acil durum ilan etmişti. Trump, “ABD uyuşturucu ve insan kaçakçılarıyla suçluların istilasıyla karşı karşıya, duvarlar işe yarıyor” demişti.

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