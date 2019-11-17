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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
17.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD Kongresi’ne iki Türk aday

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
ABD Kongresi’ne iki Türk aday

ABD’de ‘Young Turks’ adlı programıyla Youtube’da haber programı yapan Cenk Uygur, 2020’de yapılacak ABD Kongresi seçimleri için aday adayı oldu. 5 milyon takipçisine yayın yapan Cenk Uygur (49), Kaliforniya’da geçen hafta istifa eden Demokrat Parti milletvekili Katie Hill’in yerine adaylığını açıkladı.

25. Bölgeden adaylığını duyuran Cenk Uygur, ABD siyasetinde ‘ilerici’ olarak olarak biliniyor. Youtube’tan sonra MSNBC haberlerini sunmaya başlamış, Obama yönetimine yönelik eleştirilerini azaltması istenince, görevinden ayrılmıştı. 8 yaşındayken ABD’ye göç eden Uygur, Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 2020 seçimlerine aday olan ikinci Türk ise New Jersey’den Alp Başaran (37), kampanyasında kendini ‘Amerikan Rüyacısı’ olarak tanıtıyor. 9. bölgede Demokrat Parti’den Temsilciler Meclisi adayı olmak için ön seçimlere hazırlanan Başaran, 4 yaşındayken ailesiyle ABD’ye göç etti. Uygur, Vanderbilt Üniversitesi’nde tarih, psikoloji ve ekonomi bölümlerinde eğitimi aldıktan sonra, Los Angeles California Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirerek avukat oldu.

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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