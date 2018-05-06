ABD Kongresi’nden Türkiye’ye silah yasağı önerisi
ABD Temsilciler Meclisi, 717 milyar dolarlık savunma bütçesiyle ilgili hazırlanan yasa tasarısında Türkiye’ye geçici olarak silah satışının durdurulmasına yönelik bir öneri de getirdi.
Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nin hafta içinde tartışmaya başlaması beklenen Ulusal Savunma Yetkisi Yasası (NDAA) savunma harcamaları için yetki verilmesini ve politikaların takip edilmesini öngörüyor.
KONGRE’DEN RAPOR TALEBİ
İngiliz Reuters Ajansı’na göre tasarıda Türkiye ile ilgili de bir bölüm bulunuyor. Savunma Bakanlığı Pentagon’dan ABD ile Türkiye ilişkileri konusunda Kongre için bir rapor hazırlanması talep ediliyor, bu rapor hazırlanana kadar da Türkiye’ye büyük savunma ekipmanlarının satışının bloke edileceği belirtiliyor. NDAA’nin son halini almadan önce Temsilciler Meclisi ile Senato arasında müzakerelerin yürütülmesi öngörülüyor, bu da epey bir zaman alıyor.
ABD Kongresi’nde bazı senatörler, nisan ayında F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını engellemek için yasa tasarısı sunmuştu. Yasa tasarısının gerekçesi olarak ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson’un Türkiye’de tutuklu bulunması gösterilmişti.
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