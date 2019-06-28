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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
28.06.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

ABD Kongresinden mültecilere yardım tasarısına onay

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ABD Kongresinden mültecilere yardım tasarısına onay

ABD Temsilciler Meclisi, Senatoda kabul edilen ve Latin Amerika ülkelerinden gelen mültecilere yardımları içeren yasa tasarısını aynen onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Senatoda onaylanan ve Latin Amerika ülkelerinden gelen mültecilere yardımları içeren yasa tasarısını aynen kabul etti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada tasarı 102'ye karşı 305 oyla kabul edildi.

Kongrede kabul edilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına giden tasarı, mültecilerin şartlarının iyileştirilmesi amacıyla 4,6 milyar dolarlık bir fon ayrılmasını öngörüyor.

Daha önce Senatodaki tasarıdan farklı olarak kendi yasa tasarılarını hazırlayacaklarını söyleyen Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, bu kararını değiştirerek Senatodan gelen tasarıya destek verdiklerini açıkladı.

"Çocuklar her zaman önceliğimizdir." ifadesini kullanan Pelosi, yasanın bir an önce hayata geçmesini umduklarını belirtti.

Önceki gün Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda yapılan oylamada 84 senatör tasarının lehinde, 8 senatör aleyhinde oy kullanmıştı.

MEKSİKA SINIRINDAKİ GÖÇMEN KRİZİ

Geçen yıl, Orta Amerika'dan yola çıkan 7 binden fazla kişi Meksika toprakları üzerinden ABD sınırına ulaşmış fakat ABD sınır güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında binlerce çocuğun da olduğu, birçoğunun geri gönderilmek için kötü koşullar altında bekletildiği medyaya yansımıştı.

ABD-Meksika sınırındaki Rio Bravo nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ölümü Amerikan kamuoyunda şiddetli tartışmalara neden olmuştu.

Olayın ardından her iki parti de bir an önce özellikle mülteci çocukların şartlarının iyileştirilmesine yönelik acil adımlar atılması gerektiği yönünde açıklamalar yapmıştı.

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