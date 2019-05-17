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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
17.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD Kongresi’nde S-400 karşıtı bir tasarı daha

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ABD Kongresi’nde S-400 karşıtı bir tasarı daha

ABD Temsilciler Meclisi’nde Türkiye’ye Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alması halinde yaptırım uygulanmasını isteyen bir karar tasarı daha sunuldu. Söz konusu tasarı, Türkiye’nin F-35 uçak programından çıkarılmasını talep ediyor.

Türkiye’nin S-400’leri alması durumunda F-35 programından çıkarılması, F-35 satışının durdurulması ve Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulanması taleplerini içeren yeni bir karar tasarısı önceki gün ABD Temsilciler Meclisi’ne sunuldu. Tasarıda Türkiye’nin S-400 sistemlerini almasının, Düşman Ülkelere Yaptırım Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında ‘önemli bir işlem’ olarak kabul edildiği belirtilirken, S-400’leri teslim alması durumunda CAATSA yasası kapsamında Türkiye’ye yönelik yaptırımların tam uygulanması talep ediliyor. Tasarıda ayrıca Türkiye’ye S-400 alımını iptal etmesi çağrısı da yapıldı.

PATRIOT SATIŞINA DESTEK

New York vekili Demokrat Eliot Engel ile Teksas vekili Cumhuriyetçi Michael McCaul’un, Türkiye’nin S-400 alımına ilişkin Dışilişkiler Komitesi’ne sunduğu karar tasarısında, Türkiye’nin F-35 programının yanı sıra ABD’den birçok silah ve savunma aracı aldığı belirtilerek, Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’ye Patriot satışına tam destek verdiği ifade edildi. Tasarıda ayrıca “Türkiye’nin almayı planladığı S-400’ler, ABD ve NATO güvenliğine zarar veriyor, Türk-Amerikan ilişkilerini zayıflatıyor ve Türkiye’nin F-35 Müşterek Taarruz Uçağını kullanımı ve F-35 üretimine katılımı ile uyuşmuyor” ifadesi yer aldı.

BİLGİ NOTU

Benzer içeriğe sahip iki yasa tasarısı da geçen aylarda Senato ve Temsilciler Meclisi’ne sunulmuştu. Karar tasarılarının kanuni bir bağlayıcılıkları bulunmuyor ancak Kongre’nin bir konudaki görüşünü yansıtmaları bakımından önem taşıyor.

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