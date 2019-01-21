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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.01.2019 - 07:03, Son Güncelleme:

ABD Kongre üyesinden 'Esed ile görüşme' açıklaması

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ABD Kongre üyesinden 'Esed ile görüşme' açıklaması

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard, Amerikan CNN kanalında yayınlanan "Birliğin Durumu" programında başkan aday adaylığı ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Programda, 2017 yılında Beşşer Esed ile Suriye'de yaptığı görüşmeye atıf yapılan Gabbard, "Bu ülkedeki herhangi bir liderin, dost veya düşman olsun diğer ülke liderleriyle görüşmeye hazır olması önemli. Eğer barış ve ülkemizi koruma hakkında ciddi isek bunu yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Esed ve benzeri diktatörlerle görüşmemenin tek alternatifinin, daha fazla savaş olduğunu savunan Gabbard, "Başkan Trump'ı tam da bu sebeple Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye teşvik ediyorum çünkü orada söz konusu olan mevzunun farkındayım." yorumunu yaptı.

Ocak ayı başında 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Partiden aday adaylığını açıklayan Gabbard, özellikle Esed ile yaptığı görüşme dolayısıyla kamuoyundan yoğun eleştiri toplamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Gabbard, 2017 yılının ocak ayında Suriye'ye dört günlük gizli bir ziyaret gerçekleştirmiş ve bu ziyarette Esed ile görüşmüştü. ABD'de Esed ile görüşmesi tartışmalara neden olan Gabbard, amacının "mevcut durumu anlamak" olduğunu ifade etmişti.

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