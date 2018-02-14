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    ‘ABD kimin dostu olduğuna karar versin’

    AA
    14.02.2018 - 01:17 | Son Güncelleme:

    DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’ ve ‘Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı’na katılmak üzere gittiği Kuveyt’te TRT Haber'e gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

     Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin Türkiye’ye yönelik tavrına ilişkin, “Bugünkü (dünkü) konuşmalarında Türkiye’ye biraz çiçek attılar. Biz artık sözden çok eylem görmek istiyoruz. Bu tür sözler bizi kandırmaya yetmez. Terör örgütlerinin mi dostusun, Türkiye’nin mi dostusun? Bu konuda ABD’nin kararını vermesi gerekiyor” dedi. Türk milletinin artık ABD'yi dost olarak görmediğini dile getiren Çavuşoğlu, ABD'nin attığı adımların durumu bu noktaya getirdiğini vurguladı. Tillerson'ın Türkiye'ye yapacağı ziyareti de değerlendiren Çavuşoğlu, ABD'de farklı görüşler ve kopukluklar olduğunu, ziyarette bu meselelerin hepsini görüşeceklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, "İki seçenek kaldı. Ya ilişkileri
    düzelteceğiz ya da tamamen bozacağız. Tabii ki  düzeltmeyi deneyeceğiz" diye konuştu. 

    Etiketler: gazetehaberleri , çavuşoğlu , deaş , abd
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