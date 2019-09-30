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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
30.09.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

ABD Katar'daki hava harekat merkezini kapattı

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ABD Katar'daki hava harekat merkezini kapattı

ABD Hava Kuvvetlerinin, Katar'da bulunan birleşik harekat merkezini kapattığı belirtildi.

Washington Post gazetesindeki habere göre, ABD Hava Kuvvetleri, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde bulunan Birleşik Hava ve Uzay Operasyonları Merkezi'nin faaliyetine son verdi.

Hava Kuvvetlerinin, Orta Doğu, Kuzeydoğu Afrika ve Güney Asya'daki harekatlarının komuta edildiği merkez, Güney Carolina eyaletindeki Shaw Hava Kuvvetleri Üssü'ne taşındı.

Washington'ın harekat merkezini kendi sınırlarına taşıma kararının, bölgede İran ile gerilimlerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Hava Kuvvetlerinden yetkililer, gazeteye yaptıkları açıklamalarda, taşınmanın uzun zamandır planlandığını ancak son dönemde İran'dan kaynaklanan risklerin artmasının projeye aciliyet kazandırdığını vurguladı.

İran'ın birçok kez bölgedeki Amerikan askeri hedeflerini vurma niyetini açıkça ifade ettiğini kaydeden yetkililer, Katar'daki harekat merkezinin içinde bulunduğu üsle saldırı hedefi olabileceğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise, 14 Eylül'de silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlenmişti.

Suudi Arabistan'ın petrol üretimine büyük darbe vuran saldırıyı Yemen'deki İran'ın desteklediği Husi milisler üstlenmişti. Washington yönetimi ve Batılı ülkeler ise saldırıdan doğrudan İran'ı sorumlu tutmuştu.

 

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