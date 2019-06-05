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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.06.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

ABD, Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra Suudilerle nükleer bilgiler paylaşmış

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ABD, Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra Suudilerle nükleer bilgiler paylaşmış

ABD yönetiminin, Cemal Kaşıkçı cinayetinin hemen ardından bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'la hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiği ortaya çıktı.

ABD'de Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine'in, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a verdiği önemli nükleer bilgilerle ilgili açıklaması kamuoyunda ilgi çekti.
Senatör Kaine, Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra 18 Ekim 2018'de Trump yönetiminin "bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'a hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini" gösteren belgeleri gördüğünü açıkladı.

Kaine, tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Riyad yönetimini olduğu kadar Washington'ı da baskı altına alan söz konusu cinayetten kısa süre sonra ABD yönetiminin Suudilere verdiği bu imtiyazı "çok rahatsız edici" bulduğunu vurguladı.

ABD yönetiminin 18 Şubat 2019'da Riyad'a nükleer konusunda bir imtiyaz daha verdiğini kaydeden Kaine, bu sürecin kamuoyunun bilgisine açılması gerektiğini belirtti.

2017'DEN BU YANA 7 YETKİ TANINDI

ABD ile Suudi Arabistan arasında 2017 yılından bu yana devam eden "nükleer güç görüşmeleri" kapsamında Amerikan firmalarına şu ana kadar 7 yetki verildiği ve bu yetkiler kapsamında iki ülke arasında nükleer bilgi paylaşımı yapıldığı biliniyor.

Suudilerin ilk iki nükleer reaktörünü inşa etmesi sürecinde ABD'den aldıkları bilgi ve teknolojik imkanların önemine dikkat çekilirken, ABD Enerji Bakanlığı bugüne kadar söz konusu iş birliğinin detaylarını kamuoyuna açıklamaktan kaçındı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018'de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi dünyanın gündemine oturmuş, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı cinayetin dışında kabul eden Trump yönetimi ülke içinde ve uluslararası kamuoyunda çok tepki toplamıştı.

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