‘ABD karşılığını alır’
TÜRKİYE’nin Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD’nin F-35 savaş uçağı satışında Ankara’ya ambargo uygulayacağı iddialarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan yanıt geldi.
CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinin sorgulanmaması gerektiğini vurguladı. Ankara’nın başta S-400 yerine Patriot hava savunma sistemi almak istediğini fakat engelle karşılaştığını anlatan Çavuşoğlu, “ABD’nin bize yaptırım uygulaması mantıksız ve yanlış. ABD bize yönelik bir adım atarsa, Türkiye mutlaka cevap verir. Ama biz bunu arzu etmeyiz” dedi. S-400’lerin Ankara’nın müttefiklerini düşman olarak tanımayacağını aktaran Dışişleri Bakanı, “Biz ilişkileri düzeltmeye çalışırken böyle adım atarlarsa Türkiye’den karşılığını alırlar. Böyle bir yanıtımız olacağını ABD’ye de söyledik” şeklinde konuştu.
BRUNSON DAVASI
Türkiye’de FETÖ davasından tutuklu bulunan Rahip Craig Brunson konusuna da değinen Çavuşoğlu şunları söyledi: “Tüm suçlamalar ortada. ‘masumdur’ diyerek geçiştirmek mümkün değil. Delilleri mi görmek istiyorsun? Gelinir, görülür. ‘Hükümet serbest bıraksın’ diyor. Benim elimde mi? Yargının vereceği bir karar.”
MÜNBİÇ’TE DURUM
Çavuşoğlu, terör örgütü YPG’nin kontrolündeki Menbiç’le ilgili ABD ile ön mutabakatın sağlandığını ifade etti: “Bu yol haritası onaylandığı zaman belli bir takvimde YPG’nin çekilmesi, buraları kimin yöneteceğine ortak karar verilmesi gibi olumlu bir yol haritası... İlişkilerimizin kritik bir safhasında (eski ABD Dışişleri Bakanı) Tillerson’ın gelmesiyle başlayan bir süreç. Beklentilerimizi ilettik, masaya koyduk ve ön mutabakat sağlandı.”
RUSYA İLE VİZELER
Rusya ile vizelerin kaldırılacağını söyleyen Çavuşoğlu, “Kısmen de olsa bu sene vizeler kalkar. Belki yıl sonuna doğru Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Putin bir telefon görüşmesi yapar ya da ilk bir araya geldikleri zaman ‘hadi vizeleri kaldıralım’ derler. Önce vizeleri kaldıralım sonra kimlikle geliş gidişler nasıl olacak bunları görüşürüz” dedi.
SENATO’YA ÇAĞRI YAPILMIŞTI
Geçen hafta ABD’li üç senatör, Türkiye’ye teslim edilecek F-35 tipi savaş uçaklarının teslimatının engellenmesi için Senato’ya teklif vermişti.
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