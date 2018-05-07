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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
07.05.2018 - 00:10, Son Güncelleme:

‘ABD karşılığını alır’

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‘ABD karşılığını alır’

TÜRKİYE’nin Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD’nin F-35 savaş uçağı satışında Ankara’ya ambargo uygulayacağı iddialarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan yanıt geldi.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinin sorgulanmaması gerektiğini vurguladı. Ankara’nın başta S-400 yerine Patriot hava savunma sistemi almak istediğini fakat engelle karşılaştığını anlatan Çavuşoğlu, “ABD’nin bize yaptırım uygulaması mantıksız ve yanlış. ABD bize yönelik bir adım atarsa, Türkiye mutlaka cevap verir. Ama biz bunu arzu etmeyiz” dedi. S-400’lerin Ankara’nın müttefiklerini düşman olarak tanımayacağını aktaran Dışişleri Bakanı, “Biz ilişkileri düzeltmeye çalışırken böyle adım atarlarsa Türkiye’den karşılığını alırlar. Böyle bir yanıtımız olacağını ABD’ye de söyledik” şeklinde konuştu.

BRUNSON DAVASI

Türkiye’de FETÖ davasından tutuklu bulunan Rahip Craig Brunson konusuna da değinen Çavuşoğlu şunları söyledi: “Tüm suçlamalar ortada. ‘masumdur’ diyerek geçiştirmek mümkün değil. Delilleri mi görmek istiyorsun? Gelinir, görülür. ‘Hükümet serbest bıraksın’ diyor. Benim elimde mi? Yargının vereceği bir karar.”

MÜNBİÇ’TE DURUM

Çavuşoğlu, terör örgütü YPG’nin kontrolündeki Menbiç’le ilgili ABD ile ön mutabakatın sağlandığını ifade etti: “Bu yol haritası onaylandığı zaman belli bir takvimde YPG’nin çekilmesi, buraları kimin yöneteceğine ortak karar verilmesi gibi olumlu bir yol haritası... İlişkilerimizin kritik bir safhasında (eski ABD Dışişleri Bakanı) Tillerson’ın gelmesiyle başlayan bir süreç. Beklentilerimizi ilettik, masaya koyduk ve ön mutabakat sağlandı.”

RUSYA İLE VİZELER

Rusya ile vizelerin kaldırılacağını söyleyen Çavuşoğlu, “Kısmen de olsa bu sene vizeler kalkar. Belki yıl sonuna doğru Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Putin bir telefon görüşmesi yapar ya da ilk bir araya geldikleri zaman ‘hadi vizeleri kaldıralım’ derler. Önce vizeleri kaldıralım sonra kimlikle geliş gidişler nasıl olacak bunları görüşürüz” dedi.

SENATO’YA ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Geçen hafta ABD’li üç senatör, Türkiye’ye teslim edilecek F-35 tipi savaş uçaklarının teslimatının engellenmesi için Senato’ya teklif vermişti.

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