ABD karıştı... Ağlama seslerini dinletti
Meclis üyesi Ted Lieu, ailelerinden ayrılan göçmen çocukların ağlama seslerini ABD kongresinde dinletti.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden zorla ayrıldığı uygulama nedeniyle oldukça eleştirilmişti.
Trump uygulamadan geri adım atsa da "sıfır tolerans" politikası hala gündemde. Başkanın politikası son olarak Temsilciler Meclisi'ne taşındı. Demokrat Meclis Üyesi Ted Lieu, meclisteki konuşması sırasında ailelerinden ayrıldıktan sonra gözaltı merkezlerine konulan çocukların ağlama seslerini dinletti.
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