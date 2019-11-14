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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
14.11.2019 - 19:02, Son Güncelleme:

ABD, Kamışlı'nın kırsal kesiminde yeni üs inşa ediyor

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ABD, Kamışlı'nın kırsal kesiminde yeni üs inşa ediyor

ABD'nin, Suriye'nin doğusunda Kamışlıda yeni üs kuracağı belirtildi. ABD askerlerinin Suriye topraklarına zırhlı araçlar ve ekipmanlarla girdikleri duyuruldu.

ABD'nin, Suriye'nin doğusundaki Kamışlıda yeni üs kuracağı belirtildi. Çok sayıda zırhlı araç ve ekipman taşıyan kamyonlardan oluşan ABD konvoyu, dün akşam Irak’tan Suriye topraklarına girdi.

ABD-YPG İŞBİRLİĞİ

ABD askerleri, omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte hareket ederken, Suriye petrollerinden elde edilen gelirin de bu örgüte gitmesini sağlıyor.

Öte yandan, Suriye'nin Deyrizor şehrinin doğusunda bir üssün daha inşa edilmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı.

ABD, Kamışlının kırsal kesiminde yeni üs inşa ediyor

ABD Savunma Bakanlığı tarafından Suriye’deki ABD askerleri ile ilgili paylaşılan fotoğraflarda, "SDG sözcüsü Gabriel Kino ile Amerikan Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı sözcüsünün beraber fotoğrafı da paylaşıldı.

ESPER: 500-600 ABD ASKERİ SURİYE’DE KALACAK

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, yaklaşık 500-600 ABD askerinin, Suriye'nin kuzeydoğusunda kalacağını söyledi. ABD askerlerinin çekilme sürecinin devam ettiğini belirten Esper, Günün sonunda orada 500-600 askerimiz olacak ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Suriye'nin güneyindeki petrolü güvence altına aldıklarını belirterek, Petrolü güvence altına aldık, askerler eve dönüyor demişti. Ayrıca Trump, ABD askerlerinin petrol bölgelerini, müttefikleri ile birlikte koruyacağını belirtmişti.

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