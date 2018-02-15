ABD istihbaratından YPG itirafı

ABD’nin tüm istihbarat kurumlarının yöneticileri önceki gün 2018 yılına ilişkin tehdit değerlendirmelerini paylaşmak için Senato İstihbarat Komitesi’ndeydi. CIA, NSA ve FBI direktörlerinin de hazır bulunduğu oturumda Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats, komiteye ‘ABD İstihbarat Topluluğunun Dünya Genelinde Tehditler Değerlendirmesi’ başlıklı raporu sundu. İlk kez ABD’de bir istihbarat raporunda YPG için açıkça ‘PKK’nın Suriye’deki milisleri’ ifadesi kullanıldı. YPG’nin Suriye’de muhtemelen bir çeşit özerklik arayışına gireceği ancak bu girişimin Türkiye, Rusya ve İran’ın direnciyle karşılaşacağı vurgulandı.

KRİTİK BAŞLIKLAR: Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats sunum sırasında İstihbarat Komitesi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin Zeytin Dalı operasyonunun DEAŞ’la mücadeleyi karmaşık hale getireceği ve Amerikan güçlerini tehlikeye atacağını söyledi. ABD’nin 2018 istihbarat raporunun kritik bölümlerinden başlıklar:

TÜRKİYE’NİN ÖNCELİĞİ: “Türkiye’nin ABD ile DEAŞ kaynaklı terörle mücadeledeki işbirliğinin sürmesi muhtemel ancak Kürtlerin bölgesel heveslerini engellemek Türkiye için bir dış politika önceliği olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikili ilişkileri ve ortak hedeflerdeki işbirliğini zorlayan kutuplaştırıcı bir söylem kullanması muhtemel.”

ESAD’I DEVİREMEZLER: “Suriye’de çatışma rejimin lehine Rusya ve İran’ın kendilerini ülkeye yerleştirmesinin önünü açacak şekilde yön değiştirdi... Suriye muhalefetinin 7 yıllık başkaldırısı muhtemelen artık Devlet Başkanı Esad’ı düşürmeye muktedir değil. İsyancılar çatışmayı önümüzdeki sene de sürdürecek kadar kaynak bulacaktır... DEAŞ Suriye’de düşüşte ancak alan kaybına rağmen muhtemelen 2018’de isyan operasyonları düzenleyecek yeterli kaynaklara ve yeraltı ağına sahip.”

ESAD ZORLANAMAZ: “Moskova, tahminen Esad’ı kendisini zayıflatacak bir siyasi çözüme zorlayamaz, tabii eğer Esad’ı güç kullanarak indirmeyi istemiyorsa. Esad barış görüşmelerine katılabilir ancak muhalefetle iktidardan inmesi ya da başka anlamlı tavizlerin pazarlığını yapma ihtimali düşük.”

İRAN’IN ETKİSİ: “Rusya ve İran, Suriye’de uzun vadeli olarak varlık göstermeyi planlıyor; askeri üs haklarının yanı sıra petrol ve gaz arama kontratlarını garanti altına almaya çalışacaklar. İran, Suriye üzerinden Lübnan’a bir kara koridoru oluşturma arayışında.”

YPG ÖZERKLİK ARAYABİLİR: “YPG - PKK’nın Suriye’deki milisleri – muhtemelen bir çeşit özerklik arayışına girecek ancak Rusya, İran ve Türkiye’den dirençle karşılaşacaklar.”

DEAŞ SALDIRIYI TEŞVİK EDEBİLİR: “DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de yeniden gruplaşmaya başlamasını, küresel varlığını güçlendirmesini, uluslararası eylemler planlamasını ve hem üyelerini hem de sempatizanlarını kendi ülkelerine saldırma yönünde teşvik etmesini bekliyoruz...”

EN BÜYÜK TEHDİT RUSYA VE ÇİN

ABD 2018 yılında karmaşık yabancı istihbarat tehditleriyle karşı karşıya olacak. ABD’nin çıkarlarına yönelik en büyük istihbarat tehdidinin Rusya ve Çin’den gelmesini bekliyoruz.

Rus istihbarat servisleri devlet kontrolündeki Rus medyasını ve örtülü sosyal medya hesaplarını ABD hakkında yanlış bilgilerin yayılması için kullanmaya devam edecek.

Moskova, ülkemizdeki demokratik süreçlere yönelik güveni sarsma, ABD ile Avrupa arasındaki ortaklığı zayıflatma arayışında. Ülkemizdeki 2018 ara seçimleri Rusya’nın etki operasyonlarının potansiyel hedefidir.

KUZEY KORE TEHLİKESİ

K. Kore 2018’de nükleer füze denemelerini sürdürecek. Bu ülkenin Dışişleri Bakanı, liderlerinin Pasifik Okyanusu üzerinde bir nükleer deneme yapmayı gündemine alabileceğini söyledi.