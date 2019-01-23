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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.01.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

ABD istihbaratına 'farklı tehditler' uyarısı

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ABD istihbaratına 'farklı tehditler' uyarısı

ABD Ulusal İstihbarat Strateji raporunda, ülkeye yönelik, Çin'in ordusunu modernleştirmesi ve Rusya'nın etki sahasını genişletme çabaları gibi "çok daha farklı tehditler" olduğu uyarısında bulunuldu.

ABD istihbarat topluluğunu oluşturan çeşitli kurumların önceliklerinin belirlendiği Ulusal İstihbarat Strateji raporunda, ABD'nin, "tehditlerin çok daha değişik ve birbiriyle bağlantılı hale geldiği, giderek belirsizleşen ve karmaşıklaşan bir dünyayla karşı karşıya olduğu" ifadesi kullanıldı.

Tehditlerin derecelendirilmediği raporda, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra zayıflayan uluslararası düzenden faydalanmak isteyen "geleneksel düşmanların" oluşturduğu tehdit ve Batı'da gitgide artan soyutlayıcı eğilimlere vurgu yapıldı.

"RUSYA'NIN ETKİSİNİ ARTIRMA ÇABALARI MUHTEMELEN SÜRECEK"

Raporda, "Rusya'nın etkisini ve yetkisini artırma çabaları muhtemelen sürecek, ABD'nin çeşitli bölgelerdeki hedefleri ve öncelikleriyle çelişecek." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore'nin nükleer silah arayışı, ABD'nin düşmanlarının büyüyen siber kabiliyetleri ve küresel siyasi istikrarsızlığın potansiyel tehditler olarak ele alındığı raporda, Çin'in Pasifik'te "hakimiyet" arayışı ve ordusunu modernleştirmesinin üzerinde duruldu.

Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, raporun yanı sıra yayımladığı mektupta ABD istihbarat dairelerinin, "çalkantılı ve karmaşık" ortama uyum sağlaması gerektiğine işaret etti.

Coats, içeride ve dışarıda önemli değişimler yaşandığını belirterek, "21. yüzyılın zorluklarının üstesinden gelmeye, ortaya çıkan tehditlerin ve fırsatların farkına varmaya hazır olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

ABD'de Ulusal İstihbarat Strateji raporu 4 yılda bir yayınlanıyor.

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