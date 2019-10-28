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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.10.2019 - 18:18, Son Güncelleme:

ABD: "İran'a yönelik baskı artırılacak"

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ABD: "İran'a yönelik baskı artırılacak"

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkesinin İran'a karşı uyguladığı baskının artırılacağını söyledi.

Mnuchin, resmi ziyareti çerçevesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'te çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Netanyahu ve Mnuchin ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD: İrana yönelik baskı artırılacak

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD ordusunu, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyon nedeniyle kutladı.

İran'ın Orta Doğu'daki her hedefi vurabilecek güdümlü füze üretmeyi hedeflediğini ve bu füzeleri de Suriye ile Irak'a konuşlandırmayı planladığını iddia eden Netanyahu, İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İsrail Başbakanı, ABD'ye Tahran yönetimine yeni yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı.

ABD: İrana yönelik baskı artırılacak

Mnuchin ise ülkesinin İran'a yönelik maksimum baskı uyguladığını, bu adımların işe yaradığını savunarak, "Bu baskıyı artırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran da 8 Mayıs 2019'da anlaşmanın taraflarına çıkarlarının korunması çağrısında bulunmuş aksi takdirde anlaşmadaki taahhütlerini sınırlandıracağını açıklamıştı.

Tahran yönetimi, anlaşmada belirtilen uranyum stok miktarını 1 Temmuz'da, zenginleştirilmiş uranyum limitini ise 8 Temmuz'da aştığını duyurmuştu. İran son olarak 6 Eylül'de nükleer araştırma ve geliştirme taahhütlerini de askıya aldığını duyurmuştu.

 

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