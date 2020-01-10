"ABD-İran krizi, Afganistan'daki barış görüşmelerini etkileyebilir"

Danış, başkent Kabil'de Avrupalı diplomatlarla gerçekleştirdiği görüşmede yaptığı konuşmada, ABD ile İran arasındaki sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Her iki ülke tarafından bölgede atılacak herhangi olumsuz hareketin sadece Afganistan'ı değil tüm bölgeyi olumsuz etkileyeceğini ifade eden Danış, bunun sonucunun da çok kötü olacağını belirtti.

Danış, "ABD-İran arasında yaşanan kriz nedeniyle kaygılıyız. Bu durum Taliban ile (ABD arasındaki) barış görüşmeleri sürecini etkileyebilir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı konuşmayı çok ılımlı bulduklarını dile getiren Danış, bu konuşmanın gerilimi azaltma yönünde olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Danış, Taliban ile barış görüşmeleri sürecine de değinerek Afganistan halkı ve hükümeti için barışın tesis edilmesinin her şeyden önemli olduğunun altını çizdi.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Devrim Muhafızları, Süleymani'nin öldürülmesinin üzerinden 5 gün geçtikten sonra, dün Ayn el-Esed'deki ABD üslerine düzenledikleri saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü öne sürmüş, ABD Başkanı Donald Trump ise saldırıda ölü ve yaralı olmadığını açıklamıştı.