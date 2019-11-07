ABD: Irak ve Lübnan İran yüzünden karıştı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak ve Lübnan’da süren protestoların sorumlusunun İran olduğunu iddia etti.
Irak ve Lübnan’da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi sebeplerle başlayan protestolarla ilgili Twitter’dan yazan Mike Pompeo, “Irak ve Lübnan halkı ülkelerini geri istiyor. İran rejiminin devrim adı altında ihraç ettiği tek şeyin yolsuzluk olduğunu görüyorlar. Irak ve Lübnan halkı kendi söylemlerini, İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney’in müdahalesinden kurtarmayı hak ediyor” dedi.
Öte yandan Irak’ta hükümeti istifa ettirmek için eylemler sürüyor. Bağdat’ta, protestocuların ilerlemesini engellemek amacıyla Yeşil Bölge’ye çıkan Cumhuriyet, Sinek ve Ahrar köprülerinin ardından Şuheda ve Bab el-Muazzam köprüleri de bugün araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İran destekli Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi hükümeti, baskılara rağmen istifa etmemekte direniyor.
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