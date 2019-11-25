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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.11.2019 - 19:41, Son Güncelleme:

ABD, İngiltere, İsrail ve S. Arabistan'a seslendi: Sizi yok ederiz

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ABD, İngiltere, İsrail ve S. Arabistan'a seslendi: Sizi yok ederiz

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ülkesindeki benzin zammı protestolarıyla ilgili ABD, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan'ı suçlayarak, "Kırmızı çizgilerimizi aşarsanız sizi yok ederiz." tehdidinde bulundu.

İran'da rejim yanlıları, geçen haftaki benzin zammı protestolarına tepki amacıyla başkent Tahran'da gösteri düzenledi.

ABD, İsrail ve Suudi Arabistan aleyhine sloganların atıldığı gösteride, benzine 15 Kasım'da yapılan yüzde 300'lük zammı protesto edenler "fitneciler" olarak suçlandı. Gösteride, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetine karşı dövizler de taşındı.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami, burada yaptığı konuşmada, benzin zammına gösterilen tepkileri "savaş" ve "senaryo" şeklinde nitelendirdi.

Selami, "Büyük bir uluslararası savaştayız. Sokaklarımızda başlayan savaşın senaryosu uluslararası boyuta sahipti. Bu savaş tamamlandı. Düşmanın hiçbir adımını cevapsız ve intikamsız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'e "ABD'yi beklemeyin çünkü onlar siz yok edildikten sonra imdadınıza yetişir" diye seslenen Selami, olayların arkasında olduğunu iddia ettiği ülkeleri şu sözlerle hedef aldı:

"ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan'a sesleniyorum: Bizi meydanda denediniz ve güçlü bir tokat yediniz ancak cevap veremediniz. Dünya bu tokatların bazılarını gördü bazılarını görmedi. Bekleyin. Kırmızı çizgilerimizi aşarsanız sizi yok ederiz."

ABD, İngiltere, İsrail ve S. Arabistana seslendi: Sizi yok ederiz

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

 

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