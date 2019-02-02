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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.02.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

"ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın değeri yoktur"

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"ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın değeri yoktur"

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın özü itibarıyla değeri yoktur. Bu, Kongrede onaylanmış bir anlaşma bile olsa değersizdir." dedi.

Resmi sosyal medya hesabında, ABD'nin INF Anlaşması'ndan çekilmesini değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Washington yönetimine eleştirilerde bulundu.

Trump yönetiminin, "bir taahhüdünden daha geri çekildiğini" ve bu sefer de Rusya ile yapılan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan ayrıldığını hatırlatan Zarif, "Problem sadece nükleer anlaşma ve İran değil. Öyle görülüyor ki bu grubun, altında ABD imzası olan her şeye karşı alerjisi var. Netice olarak ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın özü itibarıyla bir değeri yoktur. Bu, Kongrede onaylanmış bir antlaşma bile olsa değersizdir." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekileceğini açıklamıştı.

Rusya'ya anlaşmaya yönelik ihlallerine son vermesi konusunda 1 Şubat'a kadar verdiği sürenin dolması nedeniyle yarından itibaren anlaşmanın 15. maddesinde öngörülen çekilme sürecini başlatacağını belirten Pompeo, ABD'nin 6 ay içinde anlaşmadan doğan yükümlülüklerini sonlandırmış olacağını söylemişti.

İki ülke son dönemde, Avrupa güvenliği açısından hayati derecede önemli olduğu ifade edilen ve 1987'de ABD ile Rusya arasında imzalanan anlaşmaya uyulmadığı konusunda birbirine karşılıklı suçlamalar yöneltiyordu.

Pompeo, Aralık 2018'de, Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Rusya'ya INF Anlaşması'na uyması için 60 günlük süre verdiklerini açıklamıştı. ABD yönetiminin Moskova'ya verdiği süre bugün itibarıyla doldu.

ANLAŞMANIN İPTALİ HALİNDE SİLAHLANMA YARIŞININ HIZLANACAĞI BELİRTİLİYOR

Anlaşmanın iptali halinde silahlanma yarışının hızlanacağı ve bu yarışın Avrupa güvenliğini tehdit edeceği belirtiliyor.

ABD, teknik olarak 6 aylık sürenin sonunda, anlaşmadan tamamen ayrılmış olacak.

NATO'nun 29 üyesi de ABD'nin, INF Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekilme kararına destek verdi ve Rusya'yı anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.

INF ANLAŞMASI

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği Lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987'de imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.

Anlaşma sayesinde nükleer başlıklı füzeler, 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarında konuşlandırılamıyor.

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