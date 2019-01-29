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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.01.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

ABD ile Taliban barış taslağının çerçevesi üzerinde anlaştı

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ABD ile Taliban barış taslağının çerçevesi üzerinde anlaştı

ABD ile Taliban arasında süren barış görüşmelerinde "Afganların topraklarında terörist barındırmayacağı garantisine karşılık ABD'nin de ülkeden tamamen çekilmesi" ilkesi çerçevesinde bir taslak üzerinde mutabık kalındığı bildirildi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, New York Times'a verdiği röportajda, barış görüşmelerinde gelinen noktayı ilk defa resmen teyit etti.

Taliban'ın ateşkes yapmayı ve daha önce ısrarla reddettiği Afgan hükümeti ile direkt görüşmeyi kabul ettiğini belirten Halilzad, "Anlaşma haline gelmeden önce hala detaylandırılması gereken bir taslağın çerçevesi var. Taliban'ın, uluslararası terörist gruplar veya bireyler için Afganistan’ın bir platform haline gelmemesi amacıyla gerekli her şeyi yapma taahhüdünden memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.

Halilzad, gelinen noktadan yeterince emin olduklarını ancak taslağın detayları üzerinde iki tarafın da çalışacağını kaydetti.

Makalede, Taliban ile 9 yıldır süren barış görüşmelerinden sonra üzerinde anlaşılan taslak çerçevenin, on binlerce cana mal olan ve Amerikan dış politikasını derinden değiştiren bir savaşı sonlandırmanın en somut adımı olduğu vurgulandı.

Kabil'de ismini açıklamak istemeyen diplomatların ise Halilzad’ın müzakerelerde ilerleme kaydedildiği yönündeki iyimser açıklamasına rağmen ABD'nin öne sürdüğü şartlarla nihai anlaşmaya ulaşmanın zor olacağına dikkati çektikleri, ABD özel temsilcisinin Taliban’ı Afgan tarafıyla görüşmeye ve ateşkes konusunda anlaşmaya tam ikna etmek için bölge ülkelerinin yardımı da dahil hala yollar aradığı öne sürüldü.

"BARIŞI HEMEN AMA SAĞDUYULU BİR ŞEKİLDE İSTİYORUZ"

Katar’ın Doha kentinde 6 gün süren görüşmelerden sonra Afganistan’a dönen Halilzad’ın, Kabil yönetimini tarafların mutabık kaldığı çerçeve konusunda bilgilendirdiği, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Pazartesi günü ulusa yaptığı konuşmada barış görüşmelerinin aceleye gelmesinden duyduğu endişeyi dile getirdiği ifade edildi.

Gani’nin, 1980’lerin sonunda Sovyetler Birliği'nin ülkeden çekilmesi anlaşması da dahil önceki anlaşmalarda taraflar arasında verilen sözlere rağmen Afganistan'ın kan gölüne döndüğünü hatırlattığı belirtildi.

Gani'nin, "Barışı hemen, en kısa zamanda istiyoruz ama bunu sağduyulu bir şekilde istiyoruz. Geçmişte yapılan hatalara düşmemek için tedbir çok önemli." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Makalede, Afgan hükümetindeki üst düzey yetkililerin, ABD ile Taliban arasındaki görüşmelerde kendi onayları dışında "geçici hükümet" gibi önemli maddeler üzerinde alınabilecek olası kararlarda kenarda bırakılmalarından duydukları rahatsızlık ve endişeyi de dile getirdikleri bilgisi paylaşıldı.

Daha önce sızan taslakta, nihai anlaşmada Taliban’ın da dahil olacağı geçici bir hükümet formüle edileceği iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Gani, "Afganlar, ne bugün ne yarın ne de yüz yıl sonra geçici hükümeti asla kabul etmeyecek." diyerek tepki göstermişti.

Halilzad da "geçici hükümet" söylentilerine ilişkin haberleri reddederek, Taliban ile yapılan görüşmelerde "Bu tartışmaların hiçbirine girmedik." sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.

Hafta sonu Reuters'a konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Taraflar (Taliban ile ABD), 25 Şubat'ta tekrar bir araya gelinmesi konusunda geçici olarak anlaştı." ifadesini kullanmıştı.

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