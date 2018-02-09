ABD ile Rusya arasında Deyrizor krizi

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebenziya, Deyrizor'da Suriye rejimine bağlı milislere yönelik ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından düzenlenen ve 100'den fazla kişinin öldüğü saldırıyı "suç” olarak nitelendirdi.

New York'ta basın mensuplarına bir açıklama yapan Nebenziya, operasyonu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kapalı oturumunda protesto ettiğini belirtti.

"Hangi sebeple gerekçelendiriliyor olursa olsun kabul edilemez” diyen Nebenziya ABD'ye Suriye'de "yasadışı olarak bulunduklarını” hatırlattığını söyledi.

"Onlar oraya davet edilmediler” diyen Rus diplomat, "Sürekli uluslararası terörizmle mücadele ettiklerini söylüyorlar ama bundan daha ötesine geçildiğini görüyoruz. Suriye'de gerçekten sahada uluslararası terörizmle mücadele edenlerin üstüne gitmek suçtur” ifadelerini kullandı.

MATTİS: SALDIRIYI GERİ PÜSKÜRTTÜK

Uluslararası koalisyon Çarşamba günü Deyrizor'da terör örgütü PYD/PKK'nın isim değiştirmiş hâli Suriye Demokratik Güçleri ve ABD'li askeri danışmanlara yönelik milis saldırısının hava operasyonuyla püskürtüldüğünü, operasyonda 100'ü aşkın milisin öldürüldüğünü açıklamıştı. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis saldırının "meşru müdafaa” olduğunu belirterek "Suriye'deki iç savaşa dahil olmuyoruz” dedi.

"Bir sebeple, rejim yanlısı güçler -ve tekrar söylüyorum, bunu neden yaptıklarına herhangi bir açıklama getiremiyorum- SDG mevzilerine doğru ilerledi” diyen Mattis Amerikan özel kuvvetlerinin de sahada olduğunu söyledi.

Esad yanlısı güçlerin "top ateşine başladığını” ve tanklarla ilerlediğini belirten Mattis, "Kendimizi savunma çabamız sonucunda topçu unsurları vuruldu, iki tankları vuruldu, kayıplar verdiler” diye konuştu.