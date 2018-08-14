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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
14.08.2018 - 01:18, Son Güncelleme:

ABD ile ne savaş ne de müzakere

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ABD ile ne savaş ne de müzakere

İran dün yeni kısa menzilli füzeleri ‘Fetih Mobin’in tanıtımını yaparken İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de açıklamalarıyla ABD’yi hedef aldı. Hamaney, ABD ile savaş olmayacağını, ancak doğrudan müzakere yapılmasını da yasakladığını açıkladı.

ABD’nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından kasım ayında ikinci dalga yaptırımların devreye girmesi beklenirken İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile bir savaş tehdidi görmediğini, ancak Washington ile doğrudan müzakareye de izin vermeyeceğini açıkladı. Hamaney Twitter’dan “Son dönemde Amerikan yetkilileri bizimle ilgili konuşuyor. Savaştan, müzakereden bahsediyorlar. Bu çerçevede halka birkaç sözüm var: NE SAVAŞ OLACAK NE DE MÜZAKERE” dedi.

Öte yandan İran Savunma Bakanı Tümgeneral Amir Hatemi de yeni nesil kısa menzilli Fetih Mobin füzelerinin tanıtımını yaptı. İran’ın füze kapasitesinin geliştiği belirtilirken devlet televizyonu IRIB, yeni füzelerin testi geçtiğini, karada ve denizde hedefleri vurabileceğini kaydetti.

İran dini lideri, ABD yaptırımlarının ülkedeki mevcut sorunlara katkıda bulunduğunu da savundu. Hamaney, konuyla ilgili tweet’inde “Bugünkü problemler dıştan kaynaklanmıyor, içten kaynaklanıyor. Yaptırımların bir etkisi yok değil, ancak bunları nasıl ele aldığımız önemli” dedi. Daha önce İran’ın ılımlı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ekonomi yönetimi, üst düzey molla ve Devrim Muhafızları komutanları tarafından da eleştirilerin hedefi olmuştu. İran yargısı pazar günü 67 kişinin yolsuzluktan tutuklandığını, 100 hükümet görevlisine de yurtdışı yasağı getirdiğini açıklamıştı. Hamaney ayrıca ekonomik suçlara bakacak özel bir devrim mahkemesi kurulmasına da onay verdi.

İRAN YENİ FÜZELERİNİ TANITTI

İran Savunma Bakanı Tümgeneral Amir Hatemi, yeni Fetih Mobin füzelerinin yüzde 100 yerli, radara yakalanmayan, taktik ve güdümlü olduğunu belirtti. Hatemi, baskı ve psikolojik savaşın İran’ın savunma gücünü tüm alanlarda geliştirme arzusunu arttıracağını da savundu.

 

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