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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN/ANKARA
09.10.2018 - 23:27, Son Güncelleme:

ABD ile Menbiç eğitimi başladı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
ABD ile Menbiç eğitimi başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Menbiç yol haritası çerçevesinde Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri unsurlarının bölgede icra edeceği müşterek devriye faaliyetleriyle ilgili ortak eğitimin dün başladığını açıkladı.

TÜRKİYE ile ABD askerlerinin Menbiç’te 18 Haziran’dan bu yana koordineli ancak birbirinden bağımsız olarak sürdürdüğü devriyeyi ‘müşterek’ hale getirmek için gereken ‘ortak eğitim’ dün resmen başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Münbiç (Menbiç) Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca bölgede icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimler bugün (dün) itibarıyla başlamıştır” dedi.

Menbiç’te ortak devriye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, 4 Haziran’da ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile Washington’da vardığı mutabakatın en önemli maddelerinden biriydi. Buna göre, ortak eğitim ve müşterek devriye sonrasında, terör örgütü PYD/YPG’nin 5 Eylül’de Menbiç’i boşaltması, Türk ve ABD askeri unsurlarının birlikte kent merkezine girerek, bölgede 2012 öncesi demografik yapıyı dikkate alan bir yönetim kurulmasının önünün açılması gerekiyordu. Ancak program sarktı.

GAZİANTEP’TE BAŞLADI

Ortak eğitim, 2 Ekim’de Türkiye’ye gelen ilk ABD’li askeri personelle başladı. Eğitim yerinin Gaziantep olduğu öğrenildi. Eğitim için önümüzdeki günlerde ABD’den yeni askeri personel gelmesi bekleniyor. Müşterek devriye görevine bu ay sonunda geçilmesinin planlandığı belirtildi.

AKAR: PKK KAZDIĞI ÇUKURA GÖMÜLECEK

Akar, “Hedefimiz teröristlerin elindeki ağır silahların toplanması, PYD/YPG/PKK’nın Münbiç’ten çıkarılması ile istikrarın teminiyle yerel güvenlik ve yönetim unsurlarının PYD/YPG/PKK’dan en kısa sürede temizlenmesi ve Münbiçlilerin şehirlerine dönmelerinin sağlanmasıdır” dedi. Menbiç’te teröristlerin açtığı çukurlara yönelik raporlar olduğunu, bunları da yakından takip ettiklerini ifade eden Akar, “Uyarılarımızı da ABD makamlarına yaptık, ayrıca biz de kendi tedbirlerimizi aldık. Terör örgütü daha önce olduğu gibi kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir” ifadesini kullandı.

EĞİTİMDE HANGİ KONULAR ELE ALINIYOR

Ortak eğitim, müşterek devriyenin sorunsuz işleyebilmesi için iki ülke arasındaki koordinasyonu daha da geliştirmeyi ve ortak kullanım şifrelerini içeriyor. Eğitim, devriyede kullanılacak muharebe cihazlarının ortak kodları, devriye komutasını belirleme, ortak parola, güzergâh, devriye sırasında hangi ülke askerinin hangi hassas noktada daimi veya geçici nöbet tutacağı gibi kuralları kapsıyor.

 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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