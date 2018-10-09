ABD ile Menbiç eğitimi başladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Menbiç yol haritası çerçevesinde Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri unsurlarının bölgede icra edeceği müşterek devriye faaliyetleriyle ilgili ortak eğitimin dün başladığını açıkladı.
TÜRKİYE ile ABD askerlerinin Menbiç’te 18 Haziran’dan bu yana koordineli ancak birbirinden bağımsız olarak sürdürdüğü devriyeyi ‘müşterek’ hale getirmek için gereken ‘ortak eğitim’ dün resmen başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Münbiç (Menbiç) Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca bölgede icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimler bugün (dün) itibarıyla başlamıştır” dedi.
Menbiç’te ortak devriye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, 4 Haziran’da ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile Washington’da vardığı mutabakatın en önemli maddelerinden biriydi. Buna göre, ortak eğitim ve müşterek devriye sonrasında, terör örgütü PYD/YPG’nin 5 Eylül’de Menbiç’i boşaltması, Türk ve ABD askeri unsurlarının birlikte kent merkezine girerek, bölgede 2012 öncesi demografik yapıyı dikkate alan bir yönetim kurulmasının önünün açılması gerekiyordu. Ancak program sarktı.
GAZİANTEP’TE BAŞLADI
Ortak eğitim, 2 Ekim’de Türkiye’ye gelen ilk ABD’li askeri personelle başladı. Eğitim yerinin Gaziantep olduğu öğrenildi. Eğitim için önümüzdeki günlerde ABD’den yeni askeri personel gelmesi bekleniyor. Müşterek devriye görevine bu ay sonunda geçilmesinin planlandığı belirtildi.
AKAR: PKK KAZDIĞI ÇUKURA GÖMÜLECEK
Akar, “Hedefimiz teröristlerin elindeki ağır silahların toplanması, PYD/YPG/PKK’nın Münbiç’ten çıkarılması ile istikrarın teminiyle yerel güvenlik ve yönetim unsurlarının PYD/YPG/PKK’dan en kısa sürede temizlenmesi ve Münbiçlilerin şehirlerine dönmelerinin sağlanmasıdır” dedi. Menbiç’te teröristlerin açtığı çukurlara yönelik raporlar olduğunu, bunları da yakından takip ettiklerini ifade eden Akar, “Uyarılarımızı da ABD makamlarına yaptık, ayrıca biz de kendi tedbirlerimizi aldık. Terör örgütü daha önce olduğu gibi kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir” ifadesini kullandı.
EĞİTİMDE HANGİ KONULAR ELE ALINIYOR
Ortak eğitim, müşterek devriyenin sorunsuz işleyebilmesi için iki ülke arasındaki koordinasyonu daha da geliştirmeyi ve ortak kullanım şifrelerini içeriyor. Eğitim, devriyede kullanılacak muharebe cihazlarının ortak kodları, devriye komutasını belirleme, ortak parola, güzergâh, devriye sırasında hangi ülke askerinin hangi hassas noktada daimi veya geçici nöbet tutacağı gibi kuralları kapsıyor.
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