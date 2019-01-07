ABD ile kritik Suriye zirvesi
Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki heyet Ankara’ya geliyor. Görüşmede ABD’nin çekilme kararı sonrası Türkiye-Suriye sınırına yaklaşık 300-350 kilometre uzaklıkta kalan DEAŞ’lılara karşı mücadelenin askeri boyutu detaylı ele alınacak. Ayrıca Menbiç ve Fırat’ın doğusundaki durum da görüşülecek.
ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Aralık’ta Amerikan askerlerinin Suriye’den çekileceğini açıklamasından sonra, konuyla ilgili Türkiye ile ABD arasındaki ilk yüz yüze üst düzey görüşme yarın Ankara’da yapılacak. Bugün Ankara’ya gelmesi beklenen ABD heyetinin yarınki görüşmede başkanlığını Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yapacak. Heyette DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford da bulunacak. Bu isimler, Türk tarafında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aynı zamanda dış politika başdanışmanlarından sözcü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüşecek.
KOORDİNASYON KONUSU
Türkiye’den önce İsrail’e giden ABD heyetinin kritik Ankara ziyaretinde, ABD’nin Suriye’den çekilme sürecinin koordinasyonu ayrıntılı şekilde ele alınacak. Görüşmede, geçen ay Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon konuşmasında altı çizilen Türkiye’nin üstlenebileceği DEAŞ’la mücadele ile Türkiye’nin hassasiyet gösterdiği Fırat’ın doğusunda sınırın Suriye tarafında hakimiyeti elinde bulunduran terör örgütü PYD/YPG konusu önemli yer tutacak.
AMERİKAN ÜSLERİ
Türkiye-Suriye sınırına 300-350 kilometre uzaklıktaki, Suriye’nin Irak sınırıyla kesişen noktasındaki Abu Kamal’de DEAŞ unsurlarıyla mücadelenin askeri boyutu ayrıntılı şekilde masaya yatırılacak. Başkent kulislerinde, Ankara’nın planları arasında ABD’nin çekileceği üslere Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) konuşlanmasının bulunduğu iddia ediliyor. Ancak buna hem Esad’ın, hem de müttefiki Rusya’nın olumlu yaklaşmayacağı belirtiliyor. Bundan dolayı ABD’nin, PYD/YPG unsurları Türk savaş uçaklarının hedefi olmasın diye söz konusu bölge üzerindeki hava sahasını kullanıma açabilmek için “şartlı bir formülü” gündemine almış olabileceği öne sürülüyor.
‘TAMPON BÖLGE’ İDDİASI
Fırat’ın doğusunda yaklaşık 450-500 kilometrelik sınır hattının, Türkiye’nin güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde nasıl korunacağı da görüşmenin ana başlıklarından. Kulislerde sınır hattının korunması için “tampon bölge” formülünün gündeme gelebileceği ileri sürülüyor. Ankara olası tampon bölgeye Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin yerleşmesini tercih etse de, Rusya’nın buraya Esad güçlerinin yerleşmesini tercih ettiği ifade ediliyor.
SDG-ŞAM TEMASINDA MUTABAKAT İDDİASI
AMERİKAN AP haber ajansı, Rusya’nın arabuluculuğunda SDG ile Esad rejimi arasındaki müzakerelerin sürdüğünü ve bazı konularda mutabakat sağlandığını öne sürdü. AP’ye konuşan adının açıklanmasını istemeyen SDG’li bir kaynak, görüşmelerin ‘pozitif bir atmosferde’ sürdüğünü belirterek, “Suriyeli olduğumuz için iki tarafı da memnun edecek bir anlaşmaya varma umudu bulunuyor” dedi. Kaynak, “Suriye’nin kuzeyinde herhangi bir müdahaleye karşı koyma” konusunda Esad rejimi ile mutabakat sağdıklarını da iddia etti.
KALIN: O İDDİA AKIL DIŞIDIR
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD yönetiminden gelen “Türkiye’nin Suriye’de Kürtleri hedef aldığı” yönündeki skandal iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Kalın açıklamasında şunları kaydetti: “DEAŞ’la mücadele kisvesi altında ayrılıkçı bir gündemle hareket eden PYD ve YPG, PKK terör örgütünün Suriye koludur ve Suriye Kürtlerini temsil edemez. Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize yapılmış bir saygısızlıktır. Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye’nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir. Mesele, PKK/PYD/YPG’nin kendisine tabi olmayan Kürtlere de zulmederek kurmaya çalıştığı düzen ve ülkemize yönelik terör eylemleridir.”
BOLTON: SURİYE’DEN ÇEKİLMEMİZ KOŞULLU
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün temaslar için bulunduğu İsrail’den önemli mesajlar verdi. Bolton, ülkesinin Suriye’den çekilmesini “Türkiye’nin Suriyeli Kürtleri koruma güvencesi verme” koşuluna bağladı. “Türkiye’nin, kendileriyle tam koordinasyon içinde olmadan Suriye’de askeri müdahalede bulunmasını istemedikleri ve ABD ile birlikte savaşmış olan güçlerin tehlikeye atılmaması yönündeki şartın yerine getirilmesi gerektiğini” söyleyen Bolton, ABD Başkanı Donald Trump’ın da tutumunun bu yönde olduğunu kaydetti.
‘GOLAN TALEBİNİ İLETTİ’
İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Bolton ile dünkü görüşmesinde ABD yönetiminden işgal altındaki Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tanımasını istediği öne sürüldü. Gazeteci Barak Ravid’in İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı habere göre; Netanyahu, uluslararası toplum tarafından Suriye toprağı kabul edilen Golan Tepeleri’ne ilişkin talebini, Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’den çekme kararı bağlamında dile getirdi. İsrail lideri, Bolton’la düzenlediği basın toplantısında da, “Golan Tepeleri, güvenliğimiz için olağanüstü önemli” ifadesini kullandı.
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