ABD iki DEAŞ’lıyı Suriye’den götürdü
ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Suriye’de YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı’nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanının kamptaki hapishaneden götürüldüğünü açıkladı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, “ABD, Beatles olarak bilinen ve Suriye’de baş keserek infaz gerçekleştiren 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı ve Suriye’den çıkartarak ABD tarafından kontrol edilen güvenli bir bölgeye getirdi. Onlar kötünün de kötüsü” ifadelerini kullandı.
ABD’li gazeteci James Foley’i 2014 yılında başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer ABD vatandaşlarını da öldürdüğüne inanılan El Şafi El Şeyh ve Alexandra Kotey adlı 2 İngiliz DEAŞ militanı, El-Hol Kampı’ndan çıkarılıp ülke dışına transfer edildi. ABD’li yetkililer ‘Beatles’ lakaplı DEAŞ militanlarının nereye götürüldüğü bilgisini paylaşmazken, Washington Post gazetesi ise 2 teröristin Irak’taki ABD üssüne götürüldüğünü iddia etti. ABD basını ABD’nin onlarca DEAŞ’lıyı daha Suriye’den götürmeye hazırlandığını yazdı.
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