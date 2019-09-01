ABD, İdlib’de El Kaide liderlerini hedef aldı: 40 ölü
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün İdlib’in kuzeyinde terör örgütü El Kaide liderlerini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Earl Brown, “Bu operasyon ABD vatandaşlarını, ortaklarımızı ve masum sivilleri tehdit eden saldırılardan sorumlu El Kaide liderlerini hedef aldı” dedi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda, cihatçı grupların çatı örgütü Hurras el Din ile Ensar el Tevhid ve diğer grupların liderlerinin bulunduğu bir tesisin vurulduğunu ve en az 40 militanın öldüğünü duyurdu. Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine dair ayrıntı ise henüz belli değil.
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