ABD Hazine Bakanı: Ateşkesten memnunuz
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı harekâtı nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırım listesini her ihtimale karşı hazır tuttuklarını söyledi, ancak şimdiye kadar ateşkesten memnun olduklarının mesajını verdi.
Suudi Arabistan ziyareti sırasında Reuters’a verdiği röportajda, ABD Başkanı Mike Pence’in ateşkes müzakeresi için Ankara’ya gittiğinde yeni yaptırım hedeflerinin yer aldığı bir listenin de bulunduğunu söyleyerek görüşmelerin başarısız olması halinde bu mali yaptırımların devreye girecek olduğunu belirtti. Bu listenin hâlâ mevcut olduğunu söyleyen Mnuchin, “Listeyi kullanmaya gerek duyacağımızı düşünmek için bir nedenimiz yok. Gidişattan memnun olduğumuzu düşünüyorum” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle