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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
21.10.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

ABD Haseke'deki üslerini de boşaltıyor

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ABD Haseke'deki üslerini de boşaltıyor

ABD, Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi kapsamında, Münbiç, Aynularab'dan (Kobani) ve Ayn İsa'dan sonra, Haseke'deki dört üs ve iki askeri noktasını da boşalttı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda, büyük bölümü terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde bulunan iki üssünden çekildi.

Abdülaziz Dağı bölgesindeki radar üssünü Aynularab'taki gibi savaş uçaklarıyla imha eden ABD, Şeddadi ve El Vezir üsleri ile Himo ve Cezaevi bölgelerindeki askeri noktalarından da çekildi.

Üslerdeki ekipmanları tırlar ve askeri zırhlı araçlarla Tel Beyder Üssü'ne gönderen ABD güçleri, burada toplandıktan sonra bu üssü de boşaltarak, Simelka sınır kapısından Irak'a geçmeye başladı.

Dün gece boyunca ABD uçakları, süreci izlemek için uçuşlar gerçekleştirdi.

Böylece ABD, Haseke'deki 4 üssü ve 2 askeri noktasını boşaltmış oldu.

ABD, Münbiç, Aynularab ve Ayn İsa'daki üslerini ise kargo uçakları kullanarak boşaltmış, uçakların taşıyamayacağı bazı malzemeler yine tırlarla Tel Beyder'e taşınmıştı.

Haseke'deki Rümeylan Üssü'nün halen faal olduğu ancak çekilme hazırlığının başladığı öğrenildi. Ayrıca ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde de ABD üsleri bulunuyor.

ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından hemen önce Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çekmeye başlamıştı. ABD, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle, terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermek için Suriye'nin Haseke, Rakka, Deyziyor, Münbiç ve Tel Abyad bölgelerinde toplam 18 askeri nokta kurmuştu.

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