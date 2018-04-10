ABD harita çıkardı! İşte vurulacak 22 nokta

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD harita çıkardı! İşte vurulacak 22 nokta
GeriDünya ABD harita çıkardı! İşte vurulacak 22 nokta
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
10.04.2018 - 07:47, Son Güncelleme:

ABD harita çıkardı! İşte vurulacak 22 nokta

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD harita çıkardı! İşte vurulacak 22 nokta

CIA ve Pentagon rejime ait 22 kritik noktanın haritasını çıkardı. Hedefler arasında İran destekli Şii milis merkezleri ile içinde Rus askerleri bulunan Humus ve Tartus’taki üsler de bulunuyor.

Guta'ya yapılan kimyasal saldırıya misilleme olarak CIA ve Pentagon, Esed'e ait 22 kritik noktanın haritasını çıkardı. Vurulacak üsler arasında, Şii milislerin ağırlıklı olduğu stratejik bölgeler de bulunuyor. Ayrıca Humus ve Tartus bölgelerinde ABD hedefleri arasında yer alan 2 askeri üste Rus askerlerin bulunduğu bildiriliyor.

KARA GÜCÜ İMHA EDİLECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre, vurulacak askeri üsler konusunda Fransa, İngiltere, ABD ve İsrail'in eşgüdüm dahilinde hareket edeceği belirtilirken Suriye rejimine ait askeri karargahların bombardımanı, deniz, hava ve kara füzeleri eşliğinde gerçekleştirilecek. Suriyeli Uluslararası İlişkiler Uzmanı Zekeriye Molahafci, ABD’nin detaylı bir hedef haritası çıkardığını, Suriye genelinde 20’den fazla askeri noktayı önümüzdeki birkaç gün içerisinde vurma hazırlığı yaptığını belirtiyor.

HAVALİMANLARI DA HEDEFTE

Deyrizor-El Bukemal hattında DEAŞ cephesinde yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Molahafci, ABD'nin yanına Fransa, İngiltere ve İsrail’i alarak başta askeri havalimanları olmak üzere stratejik noktaları bombalayacağını iddia etti. Molahafci, Humus, Şam, Tartus ve Hama ile birlikte Haseke, Deyrizor ve Rakka sınırları dahilinde yer alan askeri karargahların da belirlenen hedefler arasında yer aldığını söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 5 muhteşem neden!

ABD harita çıkardı! İşte vurulacak 22 nokta

Zuckerberg açık açık özür diledi..

Gerçek bir şehirliyi 7 adımda nasıl tanırsınız?