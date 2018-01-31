ABD, Hamas liderini terör listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Hamas Lideri Haniye'yi terör listesine aldı. Haniye'nin Hamas'ın 'silahlı kanadıyla' yakın ilişki içinde olduğu ve sivilleri hedef alanlar da dahil silahlı mücadeleyi desteklediği ileri sürüldü.

Filistin Parlamentosu'nda çoğunluğa sahip olan Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 'terör listesine' alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, 55 yaşındaki Haniye'nin Hamas'ın 'silahlı kanadıyla' yakın ilişki içinde olduğu ve sivilleri hedef alanlar da dahil silahlı mücadeleyi desteklediği ileri sürüldü. Açıklamada, "Haniye'nin, İsrail vatandaşlarına karşı terör saldırılarına dahil olduğu bilgisi mevcut. Hamas, 17 ABD vatandaşının öldürüldüğü terör saldırılarından sorumlu" iddiaları yer aldı. SON 24 SAATTE YAŞANANLAR