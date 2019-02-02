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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.02.2019 - 08:41, Son Güncelleme:

ABD Guaido Venezuela'sına 'insani yardım' yapacak

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ABD Guaido Venezuela'sına 'insani yardım' yapacak

ABD yönetimi, Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığı muhalif lider Juan Guaido'nun talebine karşılık ülkeye "insani yardım" göndereceğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter hesabından Venezuela ile ilgili açıklama yaptı.

Bolton, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'nun ricasına uygun olarak, onun yetkilileriyle de istişare ederek Venezuela halkı için ilaç, tıbbi malzeme ve gıda takviyelerini içeren insani yardımları mobilize edecek ve (bu ülkeye) nakledecektir. Artık Maduro'nun yoldan çekilme vakti gelmiştir."

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, Bolton'ın "insani yardım" açıklamasına destek verdi.

Pompeo, Guaido'nun "insani yardımla" ilgili Twitter paylaşımını alıntılayarak, "ABD, sizin insani yardım mobilize etme çabalarını destekliyor. Venezuela halkına destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"VENEZUELA'YA MÜDAHALE" TARTIŞMASI

Bolton ve Pompeo'nun "Venezuela'ya insani yardım" açıklaması, ABD'nin bu ülkeye müdahalesini kolaylaştıracak bir adım olarak nitelendirildi.

Guaido, dün attığı tweet ile Venezuela halkı için insani yardım çabalarını artırdıklarını ve ülkeye gıda ve tıbbi malzemenin girişine izin vereceklerini açıklamıştı.

ABD yönetimi, daha önceki açıklamalarında Venezuela halkına yardım için 20 milyon dolar ayırdığını ve bu yardımı göndermeye hazır olduğunu duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD'nin kendi ülkesine yardım çabalarını "egemenlik hakkına müdahale" olarak yorumlamış ve buna karşı olduklarını ifade etmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de dün yaptığı açıklamada, "Maduro rejimine son verme zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) da aynı yönde adım atmıştı.

Rusya, Küba, Çin, Meksika, Türkiye, ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini açıklamıştı.

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