ABD Göçmenlik Ofisi ‘Google Translate’ kullanıyor
ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi memurlarının, sığınma hakkı için başvuran mültecilerin sosyal medya gönderilerini dijital tercüme hizmeti Google Translate ile çevirdiği ortaya çıktı. Kurum, Google Translate’in güvenilir olmadığı konusunda eleştiri yağmuruna tutuldu. Teknoloji devi Google ise daha önce kendi tercüme hizmetlerinin, gerçek tercümanların yerini tutamayacağını ve güvenilir çeviri için yeterli olmadığını itiraf etmişti.
Haberi duyuran ProPublica isimli site, dijital tercüme kanallarının genellikle eksik çeviri yaptığını ya da argo ve gündelik dile dair ufak nüansları yanlış çevirdiğini belirtti. Kurum ise ProPublica’ya yaptığı açıklamada, sosyal medya gönderilerinin başvuruları değerlendirmedeki tek kıstas olmadığını öne sürdü.
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