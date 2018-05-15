ABD Gazze katliamının soruşturulmasını engelledi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD Gazze katliamının soruşturulmasını engelledi
GeriDünya ABD Gazze katliamının soruşturulmasını engelledi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
15.05.2018 - 09:55, Son Güncelleme:

ABD Gazze katliamının soruşturulmasını engelledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD Gazze katliamının soruşturulmasını engelledi

Gazze Şeridi'ndeki katliamda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Büyükelçiliğin açılmasıyla Ortadoğu'nun kalbine ateş bırakan ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bağımsız soruşturma önerisini bloke etti. Pazartesi günü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıkarken, 2 bin 770'in üzerinde yaralı olduğu bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölenler arasında 8 aylık bir bebeğin de bulunduğu ifade edildi.

65
  • İsrail askeri ateş açtı... Korkunç kareler
  • İsrail askeri ateş açtı... Korkunç kareler
  • İsrail askeri ateş açtı... Korkunç kareler
  • İsrail askeri ateş açtı... Korkunç kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Gazze Şeridi'nde pazartesi günkü İsrail katliamının ardından ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde şiddet olaylarının bağımsız şekilde soruşturulmasına yönelik karar tasarısını bloke etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşımasını protesto etmek için sınırda toplanan Filistinliler ile İsrail ordusu arasındaki şiddet olaylarının sorumlusunun Hamas olduğu suçlamasında bulunuldu. Ortadoğu'da ise ABD 'Kudüs' kararıyla yaşanan öfke selinin sorumlusu olarak tutuluyor. 

8 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Pazartesi günü İsrail askerinin açtığı ateşte Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıkarken, 2 bin 770'in üzerinde yaralı olduğu bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada her iki kişiden birinin kurşunla yaralandığı belirtildi.

Bakanlık tarafından Salı günü yapılan açıklamada, olaylar sırasında hayatını kaybedenler arasında sekiz aylık bir bebeğin de olduğu belirtildi.

Bebeğin, Filistinliler ile İsrail askerleri arasındaki arbede sırasında sıkılan göz yaşartıcı gazı soluduğu ve hayatını kaybettiği bilgisi verildi. 

ABD Gazze katliamının soruşturulmasını engelledi

 

Katliama kim ne dedi Dikkat çeken detay
Katliama kim ne dedi? Dikkat çeken detay
Afrika Birliğinden İsrail’e kınama
Afrika Birliğinden İsrail’e kınama
Güney Afrikadan İsraile çok sert tepki
Güney Afrika'dan İsrail'e çok sert tepki!

Pazartesi günü, 2014 yılındaki Gazze Savaşı'ndan bu yana en fazla kişinin öldüğü gün oldu.

Alman haber ajansı dpa, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin şiddet olaylarının soruşturulmasını talep ettiklerini ancak bu yönde bir soruşturmayı da kapsayan karar tasarısı talebinin ABD tarafından bloke edildiğini bildirdi. BMGK üyeleri buıgün Gazze Şeridi'ndeki şiddet olaylarını görüşecek. Oturumda, BM'nin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'un dinlenmesi bekleniyor.

Gazze'de İsrail terörü
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Geleceğin teknolojisi elektrikli otomobiller hakkında ne kadar bilgilisiniz?

Irak seçimlerinde Sadr'ın listesi önde

Soros Vakfı: Macaristan'ı terk ediyoruz

SPONSORLU

Şehrin merkezinde mutlu bir gün geçirmenin yolları