ABD firariyi iade etti
ABD İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimi, 10 yıl hapis cezası alan Türk vatandaşı Özgür Mavruk’u (37) dün, Türkiye’ye iade etti.
Mavruk, 2009’un Şubat ayında suç örgütü üyesi olmak, adam kaçırmak ve tecavüz gibi suçlardan yargılandığı davada Adana Ağır Ceza Mahkemesi’nce 10 yıl hapse mahkum edildi. Mavruk, 2015’te hapisten kaçtı. 17 Mart 2015’te Meksika’dan Teksas eyaletine bağlı Rio Grande City’de yasa dışı yollardan ABD’ye girmek isterken yakalanıp gözaltına alındı ancak 4 ay sonra kefaletle serbest kaldı. Bunun üzerine Adana Başsavcılığı, Özgür Mavruk’un iadesini istedi. ABD’li yetkililer Mavruk hakkında yakalama kararı çıkardı. ABD polisi tarafından 16 Eylül’de tekrar yakalanan Özgür Mavruk, dün uçakla Türkiye’ye getirilerek iade edildi.
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