ABD Enerji Bakanı Rick Perry istifa etti

Enerji Bakanlığı görevinden istifasını Twitter üzerinde yayınladığı video ile duyuran Rick Perry Mart 2017 tarihinden bu yana görevini sürdürüyordu.

Today I bid farewell to the Department of @ENERGY. It has been the honor and privilege of a lifetime to serve in the @realDonaldTrump Administration as your Secretary. Thank you to my wife, my children, and to the American people for allowing me to serve. Signing off. – RP pic.twitter.com/AlxYNLsqrf