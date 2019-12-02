ABD Enerji Bakanı Rick Perry istifa etti
ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Mart 2017'den bu yana sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu. Perry'den boşalan koltuğa Dan Brouillette'in geleceği öğrenildi.
Enerji Bakanlığı görevinden istifasını Twitter üzerinde yayınladığı video ile duyuran Rick Perry Mart 2017 tarihinden bu yana görevini sürdürüyordu.
Today I bid farewell to the Department of @ENERGY. It has been the honor and privilege of a lifetime to serve in the @realDonaldTrump Administration as your Secretary. Thank you to my wife, my children, and to the American people for allowing me to serve. Signing off. – RP pic.twitter.com/AlxYNLsqrf— Rick Perry (@SecretaryPerry) December 2, 2019
Perry'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile 25 Temmuz'da gerçekleştirdiği telefon görüşmesi dayanak gösterilerek başlatılan azil soruşturması sebebiyle istifa ettiği öne sürüldü.
Perry daha önce Teksas Valisi olarak da görev yapmıştı.
TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI
Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.
Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.
Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlamış, Ukrayna'ya yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.
Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de yapılan oylama ile azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmıştı.
Trump, ilk günden bu yana azil soruşturmasını, "Rusya soruşturmasında umduklarını bulamayan Demokratlar'ın bir cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor.
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