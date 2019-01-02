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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerDünya Haberleri'ABD ekonomik yaptırımla İran'ı baskı altına alma çabasında'
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Dünya
AA
02.01.2019 - 07:07, Son Güncelleme:

'ABD ekonomik yaptırımla İran'ı baskı altına alma çabasında'

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'ABD ekonomik yaptırımla İran'ı baskı altına alma çabasında'

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD, ekonomik yaptırım savaşı ve tam abluka ile İran'ı baskı altına alma çabasında. Bu ekonomik savaşta düşmana karşı galip geleceğimizden hiç kuşkum yok." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale'yi kabul eden Ruhani, Filistin meselesi ve ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, ABD ve İsrail komplolarına karşı başarının mümkün olduğunu, İran'ın geçen 40 yılda direniş ve mücadele ile bunu gösterdiğini savunarak, "ABD, ekonomik yaptırım savaşı ve tam abluka ile İran'ı baskı altına alma çabasında. Bu ekonomik savaşta düşmana karşı galip geleceğimizden hiç kuşkum yok. Halkımız bu direniş ve mücadele ile bu savaşta bir ve bütündür." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL, MADRİD VE OSLO ANLAŞMALARINA RAĞMEN FİLİSTİN HALKININ HUKUKUNU KABUL ETMEDİ"

Tüm Müslümanların, Filistin halkının hakkına ulaşması, sığınmacıların evlerine dönmesi ve Kudüs’ün bağımsız Filistin devletinin daimi başkenti olması için yardım etmesi gerektiğini belirten Ruhani, "Filistin halkının cihadı, siyonist rejime boyun eğdirene kadar devam etmelidir. Siyonist rejim Beyaz Saray’daki yeni yöneticilerin desteğiyle tüm bölgeyi sultası altına alma planı uyguluyor. Filistin bu genel programın sadece bir bölümüdür." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, Filistin halkını teslim almayı başarması durumunda bununla yetinmeyeceğini ifade eden Ruhani, "İsrail, Madrid ve Oslo anlaşmalarına rağmen Filistin halkının hukukunu kabul etmedi, o yüzden Filistin halkının gasbedilmiş hakkını elde etmek için siyonist rejime karşı direniş ve mücadeleden başka yolu yok." dedi.

Nahele, İran temasları kapsamında İran lideri Ali Hamaney, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ve ülkenin diğer yetkilileriyle bir araya gelmişti.

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