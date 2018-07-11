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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.07.2018 - 07:02, Son Güncelleme:

ABD ek vergi getirilecek 200 milyar dolarlık Çin ürününü açıkladı

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ABD ek vergi getirilecek 200 milyar dolarlık Çin ürününü açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in daha önceki tarifelerini misillemesi nedeniyle yüzde 10 gümrük vergisi getireceği 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesi yayımlandı. AFP haber ajansına göre, Çin, ABD'nin tehdidine karşılık verileceğini duyurdu. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çin, her zaman olduğu gibi karşılık vermek zorunda kalacak" ifadesi kullanıldı.

Washington yönetimi, ABD-Çin ticaret savaşının katlanarak büyümesine neden olacak bir adım daha attı.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Başkan Trump'ın 18 Haziran'da verdiği talimat doğrultusunda hazırladığı yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacak Çin menşeli ürünlerin listesini açıkladı.

Yaklaşık 200 milyar değerinde 5 bin ürünün bulunduğu listede deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze-meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar pek çok çeşitte ürün yer alıyor.
Bununla birlikte, listenin önemli bir bölümünü "Made in China 2025" girişimini zedeleyecek teknoloji ağırlıklı ürünlerin oluşturması dikkati çekti.
Amerikan iş dünyası ve kamuoyunun yorumuna açılan listenin geri bildirimler ışığında 60 gün içinde son şeklini alacağı bildirildi.

"TRUMP SÜRECİ BAŞLATMA TALİMATINI VERDİ"

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, listeye ilişkin açıklamasında, ABD'nin geçen cuma "Çin'in adil olmayan faaliyetlerine cevaben yaklaşık 34 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 25 tarife uygulamaya başladığını" hatırlattı.
Lighthizer, şunları kaydetti:

"Çin, ABD'yi 34 milyar dolarlık Amerikan ürününe tarife getirerek misilledi ve 16 milyar dolarlık ürüne daha tarife uygulamakla tehdit etti. Başkan Trump, Çin'in hiçbir uluslararası yasal dayanağı ve açıklaması olmayan bu misillemesine karşılık USTR'ye 200 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 10 vergi konulmasına ilişkin süreci başlatma talimatını verdi."

Trump, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Çin'in yeniden misilleme yapması durumunda tarife getirilecek toplam ürün değerinin 550 milyar doları bulabileceğini söylemişti.  ABD'nin tüm adımlarına "kısasa kısas" perspektifiyle yanıt veren Pekin yönetimi, Trump'ı dünya ekonomi tarihindeki en büyük ticaret savaşını başlatmakla itham ederken, Çin'in halkının temel çıkarlarını korumak için ABD'nin adımlarına karşılık vermeye mecbur kaldığını savunuyor"

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞININ GELİŞİMİ

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirdi.

ABD yönetimi, ayrıca 22 Mart tarihinde Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle 50 milyar değerindeki bini aşkın Çin menşeli ürüne iki aşamalı olarak yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.
Takvimler 6 Temmuz'u gösterdiğinde, ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.

Çin yönetimi, Trump'ın tüm tehditlerine rağmen ABD'nin ithal ürünlere yönelik mütekabil tarife artışlarının "anında yürürlüğe girdiğini" duyurdu.
USTR'nin Çin'den gelen misillemeye cevaben hazırladığı 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesini yayımlaması, kartopu gibi büyüyen ABD-Çin ticaret savaşında şimdilik son hamle oldu. Pekin'in bu hamleye nasıl bir yanıt vereceği ise merak ediliyor.

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