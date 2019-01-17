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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
17.01.2019 - 07:05, Son Güncelleme:

"ABD dünyayı yönetemez"

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"ABD dünyayı yönetemez"

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "(İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili) ABD yönetiminin kendisi, bu konuda 7 milyar dolar harcadığını ve hiçbir kazanım elde edemediğini itiraf etti. ABD dünyayı yönetemez. Bu gerçek üzerinden hareket etmeliyiz." dedi.

İran'ın Kerbela'daki konsolosluğunda düzenlenen bir toplantıda konuşan Zarif, "Irak'ta üst düzey yetkililer bizimle iş birliği yapmakta kararlı ancak alt ya da yerel düzeydeki yetkililer, ABD hegemonyasından korktukları için bunu kabul etmiyor." dedi.

Alt düzey yetkililerin, Irak'a gelerek yatırımlarına başlamaması için İranlı bir şirkete banka teminatı verilmesini engellediğini ifade eden Zarif, İran'dan ithal edilen çimentoya uygulanan gümrük vergisinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ithal edilen çimentoya uygulanandan daha yüksek olduğuna işaret etti.

"ABD DÜNYAYI YÖNETEMEZ. BU GERÇEK ÜZERİNDEN HAREKET ETMELİYİZ"

Washington yönetiminin, İran'a uyguladığı yaptırımlardan hiçbir şey elde edemeyeceğini söyleyen Zarif, "ABD yönetiminin kendisi, bu konuda 7 milyar dolar harcadığını ve hiçbir kazanım elde edemediğini itiraf etti. ABD dünyayı yönetemez. Bu gerçek üzerinden hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Zarif, 4 günlük ziyaret kapsamında pazar günü vardığı Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim ile önceki gün de Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ve eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelmişti.

ABD, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırım paketlerini aşamalı olarak devreye sokmuştu. Washington, yaptırımlarla İran'ın dolar, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken İran Merkez Bankasını da ambargo kapsamına almıştı.

İran hükümeti, ihracat ve ithalatçılara gerekli dövizi sağlama ve ticareti kolaylaştırma hedefiyle 23 Nisan 2018'de Merkez Bankası bünyesinde Entegre Döviz İşlemleri Sistemi (NIMA) adıyla döviz kuru sistemi oluşturmuş ve ihracatçılara döviz gelirlerini sisteme yatırmaları zorunluluğu getirmişti. Döviz kurlarının serbest piyasadan daha düşük gösterildiği sistem nedeniyle ihracatçıların zarar gördüğü belirtiliyor.

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