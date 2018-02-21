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    ABD donanmasından İstanbul paylaşımı

    DIŞ HABERLER
    21.02.2018 - 01:20 | Son Güncelleme:

    ABD ile Rusya arasında Karadeniz üzerinden karşılıklı hamleler geliyor. ABD donanması USS Carney adlı destroyeri bölgeye gönderdi.

    ABD’nin Avrupa’daki donanma güçlerinin Twitter sayfasında, Carney’nin bölgeye sevk edilişini duyuran mesajda kullanılan görsel dikkat çekti. Duyuruda Carney gemisinin İstanbul Boğazı’ndan geçişi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü gösteren bir fotoğraf kullanıldı. Amerikan donanması, bu fotoğrafı Avrupa’daki güçlerinin Twitter sayfasının banner görseli de yaptı.

    ABD donanmasından İstanbul paylaşımı

    USS Carney ile birlikte ABD’nin Karadeniz’deki savaş gemisi sayısı ikiye çıktı. Rusya ise ikinci Amerikan savaş gemisinin bölgeye sevkinin ardından pazar günü bir fırkateyn ve iki devriye gemisini Karadeniz’e yönlendirdi. 

    ABD donanmasından İstanbul paylaşımı

    Etiketler: gazetehaberleri , abd , donanması
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