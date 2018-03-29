ABD Dışişleri’nden Sincar açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Ankara’yı Irak’taki her türlü operasyon için Bağdat’ın onayını almaya çağırdı. Nauert, Trump'ın 'Suriye'den çok yakında çekileceğiz' açıklamasıyla ilgili de "Açıklamayı görmedim" dedi.
ABD Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’e perşembe günkü basın brifinginde terör örgütü PKK’nın Irak’ta Sincar’ı terk etmeye başladığına ilişkin haberler soruldu. PKK’nın ismini kullanmamaya özen gösteren Nauert’in PKK yerine ‘o gruplar’ demesi dikkat çekti.
PKK’nın Sincar’ı terk edip etmediğine yönelik herhangi bir değerlendirme yapmaktan kaçınan Nauert, Ankara’yı Irak’taki her türlü operasyon için Bağdat’ın onayını almaya çağırdı.
PKK YERİNE ‘O GRUPLAR’
Nauert’in Sincar açıklamasının detayları şöyle:
-Çoğumuz Sincar’ı orada yaşayan Yezidiler nedeniyle hatırlıyoruz. Yezidilerin bir kısmı kurtarılmıştı ancak bir bölümü de DEAŞ tarafından öldürülmüştü.
-O grupların Sincar’da olduğuna ilişkin haberleri gördük. Türkiye’nin bu grupların Kuzey Irak ve Sincar’daki varlığı nedeniyle kaygılarını dile getirdiğini anlıyoruz.
-ABD’nin beklentisi Irak’ta yapılacak her operasyonun Irak hükümetinin onayıyla yapılmasıdır. Eğer Türkiye Sincar’a gidecekse bunu Irak hükümeti ile koordine etmeleri gerekiyor.
TRUMP 'SURİYE'DEN ÇEKİLİYORUZ' DEDİ AMA...
Nauert, Trump'ın 'Suriye'den çok yakında çekileceğiz' açıklamasıyla ilgili de “Başkan Trump’ın açıklamasını görmedim. Ancak genel anlamda bu ABD yönetimi Suriye’ye daha çok yardım edecek ortaklara bakıyor. Diğer ülkelerin daha çok yardım etmesini istiyoruz. ABD uzun zamandır Suriye’deki çabaların başını çekiyor. Biz başka ülkelerin de yardım etmesini istiyoruz ki bu ağır yükü sürekli olarak biz taşımayalım” dedi.
Ancak Nauert “Trump’ın açıklaması ABD’nin Suriye’yi Ruslara bırakacağı anlamına gelmiyor mu?” şeklindeki soruyu ise yanıtlamadı.
Nauert, Esad rejiminin Suriye’de Doğu Guta’da yaptıklarında Rusya’nın doğrudan sorumlu olduğunu söyledi. Nauert, Esad rejiminin Guta’da varil bombası kullandığını gördüklerini de ekledi.
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