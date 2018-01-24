ABD Dışişleri’nden ‘Rusya’ çıkışı: Aramızı açmaya çalışıyorlar

Heather Nauert’ın açıklamaları özetle şöyle:

Afrin’e ilişkin kaygılarımızın şu anda Dışişleri Bakanı Tillerson’ın radarındaki en önemli konu. Türk meslektaşıyla yaptığı yüz yüze ve telefon görüşmelerinde Tillerson, Suriye’nin o bölgesinin istikrarsızlaşmasından duyulan kaygıları açıkça dile getirdi. Gerilimin daha fazla tırmanmasını istemiyoruz.

AFRİN ARTIK GÜVENLİ DEĞİL

Daha önce Suriye ölçeğinde nispeten güvenli bir bölge olan Afrin’de durum bugün bu değil. Oradaki siviller evlerini terk edip gitme riskiyle karşı karşıya. Bizim Suriye’de olmasını istediğimiz şey bu değil. Biz insanların evlerini, köylerini terk edip gitmelerini istemiyoruz.

Kimse Suriye’de DEAŞ ile mücadeleden gözünü ayırmamalı. Gözünüzü bundan ayırır ve kaynaklarınızı, askerlerinizi Kürtlerle savaşa kaydırırsanız bu büyük bir sorun. ABD olarak Suriye’de olmamızın sebebi tam olarak bu; DEAŞ ile mücadele. Türklere gerilimi düşürme ve şiddeti tırmandırmama çağrısı yapıyoruz.

RUSYA PROPAGANDA YAPIYOR

Türkiye bir NATO müttefiki ve müttefikimizin PKK ile kaygılarını tamamen anlıyoruz. Türk hükümetiyle bu konudaki kaygılarını gidermeye yönelik görüşmelerimiz sürüyor.

Rusya’dan bu süreçte gelen açıklamalar Suriye’deki gerilimi düşürmeye yardımcı olmadığı gibi tam anlamıyla propaganda. Ruslar iki NATO müttefikinin, ABD ile Türkiye’nin arasını açmak istiyor.