ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Türk hükümeti ve polisine teşekkür

NATO MÜTTEFİKİNİN MEŞRU KAYGILARINI GİDERMEK İÇİN YARDIM ETTİLER

Ankara’nın tepkisine neden olan yorum ve açıklamalarıyla tanınan ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert’in Türk hükümetinin Ankara’daki ABD Büyükelçiliği’ne yönelik tehdit değerlendirmesi karşısında aldığı tavra teşekkür etmesi gazetecileri şaşırttı. Amerikalı bir gazetecinin bunu dile getirmesi üzerine Nauert şunları söyledi:

‘Her şeyi bir karşıtlık ilişkisi içinde görmek zorunda değilsiniz. İlişkilerimizde olumlu bir durum oldu ve bunu söylüyoruz. Bir NATO müttefikinin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için yardımcı oldular ve biz de Türk hükümetine, polisine ve güvenlik bürokrasisine teşekkür ediyoruz.’

TSK’NIN OPERASYONU SURİYE İÇİNE DERİNLEŞTİRMESİ İNSANİ KRİZ POTANSİYELİNİ ARTTIRIR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TSK’nın Afrin’e doğru ilerleyişinde kararlı olunduğuna ilişkin son açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise Nauert, yine Ankara’ya gerilimi düşürme çağrısı yaptı. ABD’nin bu konuda hakiki endişeleri olduğuna değinen Nauert, ‘Biliyorsunuz bu durum bir süredir devam ediyor ve biz de şiddetin tırmandırılmaması çağrısı yapıyoruz. Türk güvenlik güçleri Suriye’ye doğru daha derin bir biçimde girdikçe bu durumun potansiyel bir insani kriz yaratma ihtimali artıyor’ diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN KAMP HAMLESİ ATEŞKES İHTİYACINI TEYİT EDİYOR

Türkiye’nin yerlerinden edilen Suriyeliler için Suriye’nin kuzeyinde kamp kuracağına ilişkin haberleri gördüklerini belirten Nauert, ‘Bu BM Güvenlik Konseyi’nin ülke genelinde ateşkes öngören çağrısının ne kadar önemli olduğunun altını çizen bir durum. Ülke genelinde bir ateşkes durumun stabilize olmasına yardımcı olacaktır’ vurgusu yaptı. Nauert geçen hafta yaptığı açıklamalarda ısrarla BM’nin ateşkes kararının Türkiye’nin Suriye içindeki faaliyetlerini de kapsadığını ileri sürmüştü.

‘1700 SDG’Lİ AFRİN’E GİDECEK’ AÇIKLAMASINA ENDİŞELİYİZ YANITI

PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) 1700 savaşçısını Deyrizor’dan çekerek Afrin’e göndereceğine ilişkin açıklaması da ABD Dışişleri’ndeki brifingin gündemindeydi. 1700 rakamını gördüğünü söyleyen Nauert, tüm tarafları DEAŞ ile mücadeleye odaklanmaya davet ettiklerini yineledi. Nauert şunları ekledi: ‘Daha önce de konuştuk. ABD’nin sahadaki ortağı olan bazı güçlerin Afrin ve başka sebepler nedeniyle dikkatlerini DEAŞ’tan başka yere kaydırmasından endişeliyiz.’