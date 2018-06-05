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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
05.06.2018 - 23:39, Son Güncelleme:

ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert: YPG çekileceğini söyledi

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert: YPG çekileceğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile ABD arasında Menbiç konusunda varılan yol haritasının koşullara bağlı bir anlaşma olduğunu söyledi. Nauert, ‘Sahadaki gelişmelere göre değişiklikler olabilir’ diye ekledi. PKK’nın Suriye kolu YPG’nin yol haritasına ilişkin tepkisini de değerlendiren Nauert, ‘Onlar adına konuşamam ama gördüğüm kadarıyla yol haritasında öngörüldüğü gibi güçlerini Fırat’ın doğusuna çekeceklerini açıkladılar’ şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının salı günkü basın brifinginde Sözcü Nauert’e yöneltilen sorular arasında Washington ile Ankara’nın üzerinde anlaştığı Menbiç’e ilişkin yol haritası da vardı. Nauert’e ‘Yol haritası Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) varlığını kabul ettiği anlamına mı geliyor?’ diye soruldu. Türkiye’nin neyi kabul edip etmediğini ilişkin yorum yapmayacağını belirten Nauert, ‘ABD ile Türk hükümeti Menbiç bölgesine istikrar ve öz yönetim getirecek bir anlaşmaya vardı. Biz bunun Menbiç halkı dahil tüm tarafların kabul edebileceği bir çerçeve olduğuna inanıyoruz’ dedi.

BU SADECE BAŞLANGIÇ
İki Dışişleri bakanının onayladığı yol haritasının koşullara bağlı bir anlaşma olduğuna vurgu yapan Nauert şunları söyledi:

‘Koşullara bağlı demek, sahadaki koşullar değiştikçe bazı şeyler de değişebilir demek. Varılan mutabakat bu konuda devam edecek olan diyaloğun sadece başlangıcı. Taraflar bakanlar ya da yetkililer düzeyinde bu konuları tartışmaya devam edecek. Biz Menbiç’te barış ve istikrar istiyoruz. Bu iki tarafın da bağlı olduğu bir hedef. Bunun üzerinde NATO müttefikimiz Türkiye ile birlikte çok çalıştık.’

YPG ÇEKİLECEĞİNİ SÖYLEDİ
PKK’nın Suriye kolu YPG’nin de konuya ilişkin bir açıklama yayınladığına işaret eden Nauert, ‘Bu konudaki soruların adresi YPG temsilcileri. Onlar adına konuşmak istemem ama açıklamalarından anladığım unsurlarını Fırat’ın doğusuna çekecekler’ diye ekledi.

ABDden yol haritası yorumu: Hızla uygulamak istiyoruz ama takvim veremeyiz
ABD'den yol haritası yorumu: Hızla uygulamak istiyoruz ama takvim veremeyiz
Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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