ABD Dışişleri: Beyaz Saray’ın açıklaması net

- Açıklama çok belirgin, detaylı ve sağlam. Beyaz Saray açıklaması, hem Başkan Trump’ın hem de Dışişleri Bakanı Tillerson’ın kuzeybatı Suriye’deki Afrin bölgesine dair olağanüstü kaygılarını dile getirdi. Hem Başkan Trump hem de Dışişleri Bakanı Tillerson’ın bu konuda net olduğunu düşünüyorum.

- Bakanımız Tillerson yakın zamanda Türk Dışişleri Bakanı ile hem telefonda hem yüz yüze görüşmeler yaptı ve bu görüşmelerde bölgedeki tansiyonun düşürülmesini istediğimizi açıkça dile getirdi. Suriye ölçeğinde nispeten güvenli olmuş bir bölgeden bahsediyoruz ama şu an durum tamamen başka.

- Türkiye’nin PKK konusundaki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz ve bunu saygıyla karşılıyoruz. Ama bir noktaya açıklık getirmek isterim; bizim Afrin’de bir askeri varlığımız yok. Türkleri ve herkesi diğer gruplara değil DEAŞ ile savaşmaya odaklanmaya teşvik ediyoruz. Türkiye gözünü DEAŞ’tan ayırdı, PKK’nın peşine düştü.

TÜRKİYE’YE TEKLİF YOK

- (Güvenli bölge) Sayın Bakan kendisi pek çok opsiyonun görüşüldüğünü ancak bir teklifte bulunulmadığını söyledi. Açıklamanın arkasındayız. Başkan Trump’ın Türkiye’ye Afrin bölgesinde tansiyonun tırmandırılmaması için yaptığı uyarının da arkasındayız. Bakan Tillerson’ın söylediği gibi Türklerle pek çok opsiyon tartışılıyor ancak resmi bir öneri yapılmadı. Bakanımız NATO müttefikimiz Türkiye’nin neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışıyordu.

- (Menbiç) Hem Türkiye’deki hükümet yetkilileriyle açık olduk, hem Tillerson özel görüşmelerinde çok açık oldu, hem de Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Menbiç’i kapsayacak şekilde tansiyonun yükseldiğini görmek istemediğimiz konusunda çok açık oldu.

- (TSK Menbiç’e girecek mi) Garanti verdiklerini söyleyemem. Yakından takip ediyoruz.

Brifingin ardından ayrı bir basın toplantısı düzenleyen ve Beyaz Saray açıklamasını okuyan Nauert, “Biz Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray olarak açıklamanın arkasındayız. Başkan Trump, Erdoğan’a karşı açık ve sert oldu” dedi.

‘GÜVENLİ BÖLGE’Yİ TÜRKLERLE GÖRÜŞÜYORUZ

ABD Savunma Bakanlığı’ndan Korgeneral Kenneth McKenzie, Washington’ın YPG’ye verdiği silahları dikkatle izlediğini belirterek, “Silahların yanlış ellere geçmemesini sağlıyoruz” dedi. General McKenzie açıklamasının devamında, “Bir güvenlik bölgesinin oluşturulması için Türklerle görüşme halindeyiz” diye konuştu.