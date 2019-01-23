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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.01.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa sorumlusu Mitchell istifa etti

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ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa sorumlusu Mitchell istifa etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mitchell, görevinden istifa edeceğini duyurdu. Mitchell, Avrupa Birliği, NATO ve Türkiye ile olan ilişkiler gibi hassas konularda en yetkili isimdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, istifa kararına ilişkin ABD medyasına konuştu.

Mitchell, kararının ABD Başkanı Donald Trump veya yönetimine karşı bir protesto olmadığını vurgulayarak "Yapmak için geldiğim her şeyi gerçekleştirdiğime inanıyorum. Artık çocuklarımın benim vaktime halktan daha fazla ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

BAKAN POMPEO'DAN MİTCHELL'E VEDA

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mitchell'in istifa kararına ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklama yaptı. Pompeo, açıklamasında, "Wess, Bakan Yardımcısı olarak mükemmel bir iş çıkardı. Bu yönetimde Avrupa masamızı yönlendiren Wess'in danışmanlığına ve bilgeliğine değer verdim. Kendisine ve aynı zamanda kararlı bir devlet memuru olan eşi Elizabeth'e iki küçük çocuğuyla birlikte mutluluklar diliyorum." dedi.

Ekim 2017'de Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak göreve başlayan Mitchell, Trump'ın 2016 başkanlık kampanyası sırasında kişisel ilişki kurduğu iddia edilen Rusya'nın yanı sıra Avrupa Birliği, NATO ve Türkiye ile olan ilişkiler gibi hassas konularda en yetkili isimdi.

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