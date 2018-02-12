ABD Dışişleri Bakanı Türkiye ziyareti öncesinde Mısır'da

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de 2014'te kesintiye uğrayan Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını koordine etmek için Kahire yönetiminin bütün taraflar nezdinde çaba harcadığını belirtti.

ABD'li mevkidaşı ile "ikili ilişkiler ve iki ülke arasındaki yardımlaşma konularını" değerlendirdiklerini aktaran Şukri, "Mısır ile ABD arasında dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilecek olan stratejik diyalog görüşmeleri 2018'in ilk yarısında başlayacak." dedi.

Şukri ayrıca, Mısır ve ABD'li dışişleri ve savunma bakanlarının aynı anda hazır bulunacağı "iki artı iki" şeklinde görüşmelerin yapılması konusunda da ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Tillerson, Türkiye, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Kuveyt'i kapsayan Ortadoğu ziyareti kapsamında dün Mısır'a gelmişti. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ilk kez Mısır'ı ziyaret ediyor. Son olarak ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Ortadoğu turu kapsamında 20 Ocak'ta Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.