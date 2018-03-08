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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerABD Dışişleri Bakanı Tillerson Etiyopya'da
Dünya ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Etiyopya'da
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Dünya
AA
08.03.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Etiyopya'da

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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Etiyopya'da

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Etiyopya’daki şiddet olayları ve muhalif gösterilere ilişkin, "Çözümün daha fazla özgürlük olduğuna inanıyoruz." dedi.

Tillerson, Afrika turu kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya’da mevkidaşı Workneh Gebeyehu ile bir araya geldi. İkili, görüşme sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Etiyopya'daki şiddet olaylarına yönelik endişelerini Etiyopyalı taraflarla paylaştıklarını söyleyen Tillerson, ülkedeki demokratik değişiminin vakit alacağını ve bu değişimin kolay olmadığını kaydetti.

Tillerson, Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn'in istifası sonrası ülkede yeni başbakanın seçilmesi sürecine ilişkin, barışçıl ve gönüllü iktidar değişimini desteklediklerini söyledi.

Ülkede muhalif isimlere yönelik çıkarılan aftan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Tillerson, halen devam eden şiddet olayları ve eylemlere ilişkin ise "Çözümün daha fazla özgürlük olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı

Tillerson, Etiyopya'da ilan edilen olağanüstü halin mümkün olan en kısa zamanda son bulmasının önemli olduğunu söyleyerek, güvenlik güçlerinin yaşanan olaylarda hukuka uygun hareket etmesi gerektiğine işaret etti.

Etiyopya ile ekonomik ilişkilerin ileriye taşınmasını istediklerini belirten Tillerson, “Etiyopya, bölgede önemli bir rol oynuyor ve bölgede barış ve refahın sağlanması için gösterdiği çabaları takdir ediyoruz.” diye konuştu.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Gebeyehu ise görüşmede ikili ve bölgesel konuların yanı sıra ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin tartışıldığını söyledi. Ülkedeki mevcut durum ve değişim hakkında Tillerson’a bilgi verdiğini aktaran Gebeyehu, iki ülkenin "yakın dostlar" olduğunu ifade etti.

Tillerson, Etiyopya'nın ardından Cibuti, Çad, Kenya ve Nijerya'yı ziyaret edecek.

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