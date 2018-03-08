ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Etiyopya'da
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Etiyopya’daki şiddet olayları ve muhalif gösterilere ilişkin, "Çözümün daha fazla özgürlük olduğuna inanıyoruz." dedi.
Tillerson, Afrika turu kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya’da mevkidaşı Workneh Gebeyehu ile bir araya geldi. İkili, görüşme sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Etiyopya'daki şiddet olaylarına yönelik endişelerini Etiyopyalı taraflarla paylaştıklarını söyleyen Tillerson, ülkedeki demokratik değişiminin vakit alacağını ve bu değişimin kolay olmadığını kaydetti.
Tillerson, Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn'in istifası sonrası ülkede yeni başbakanın seçilmesi sürecine ilişkin, barışçıl ve gönüllü iktidar değişimini desteklediklerini söyledi.
Ülkede muhalif isimlere yönelik çıkarılan aftan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Tillerson, halen devam eden şiddet olayları ve eylemlere ilişkin ise "Çözümün daha fazla özgürlük olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı
Tillerson, Etiyopya'da ilan edilen olağanüstü halin mümkün olan en kısa zamanda son bulmasının önemli olduğunu söyleyerek, güvenlik güçlerinin yaşanan olaylarda hukuka uygun hareket etmesi gerektiğine işaret etti.
Etiyopya ile ekonomik ilişkilerin ileriye taşınmasını istediklerini belirten Tillerson, “Etiyopya, bölgede önemli bir rol oynuyor ve bölgede barış ve refahın sağlanması için gösterdiği çabaları takdir ediyoruz.” diye konuştu.
Etiyopya Dışişleri Bakanı Gebeyehu ise görüşmede ikili ve bölgesel konuların yanı sıra ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin tartışıldığını söyledi. Ülkedeki mevcut durum ve değişim hakkında Tillerson’a bilgi verdiğini aktaran Gebeyehu, iki ülkenin "yakın dostlar" olduğunu ifade etti.
Tillerson, Etiyopya'nın ardından Cibuti, Çad, Kenya ve Nijerya'yı ziyaret edecek.
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